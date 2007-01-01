В Обнинске задумались о дорогах для многодетных после пинка от Бастрыкина
Глава Следственного комитета России 18 ноября попросил провести проверку ситуации в населенном пункте Госсортучасток Малоярославецкого района.
А уже 19 ноября и.о. главы администрации Обнинска Вячеслав Лежнин рассказал о совещании на эту тему.
Земля находится на территории Малоярославецкого района, но выдавали ее семьям из Обнинска.
- Так как у Обнинска нет свободных земель, а многодетные семьи по закону должны быть наделены участками, была достигнута соответствующая договорённость с Малоярославецким районом, - пояснил Лежнин. - При этом расходовать бюджетные средства для развития инфраструктуры на территории другого муниципалитета Обнинск не вправе.
Почему этот вопрос не возник в момент выделения участков, Лежнин не уточнил.
Сейчас чиновники договорились, что на месте определят, где надо расчистить проезды от деревьев, а также будут искать внебюджетные источники финансирования.
Также Лежнин будет обсуждать вопрос с главой администрации Малоярославецкого района.