В Обнинске задумались о дорогах для многодетных после пинка от Бастрыкина

Глава Следственного комитета России 18 ноября попросил провести проверку ситуации в населенном пункте Госсортучасток Малоярославецкого района.

А уже 19 ноября и.о. главы администрации Обнинска Вячеслав Лежнин рассказал о совещании на эту тему.

Земля находится на территории Малоярославецкого района, но выдавали ее семьям из Обнинска.

- Так как у Обнинска нет свободных земель, а многодетные семьи по закону должны быть наделены участками, была достигнута соответствующая договорённость с Малоярославецким районом, - пояснил Лежнин. - При этом расходовать бюджетные средства для развития инфраструктуры на территории другого муниципалитета Обнинск не вправе.

Почему этот вопрос не возник в момент выделения участков, Лежнин не уточнил.

Сейчас чиновники договорились, что на месте определят, где надо расчистить проезды от деревьев, а также будут искать внебюджетные источники финансирования.

Также Лежнин будет обсуждать вопрос с главой администрации Малоярославецкого района.