В Воробьево отремонтируют остановку

Работы у санатория в Малоярославецком районе пройдут за счет неравнодушных предпринимателей, сообщил 19 ноября глава местной администрации Вячеслав Парфенов.

- В санатории Воробьёво не первый год разворачиваем пункт временного размещения для граждан с детьми. В этом году приняли жителей Курской области, - отметил он. - До этого были харьковчане. Все дети определены в общеобразовательные учреждения. От санатория организован подвоз детей школьным автобусом. Дорога не оформлена, остановка, где ожидают пассажиры, в безобразном состоянии.

Также в порядок обещают привести подъездную дорогу, которая сейчас вся в ямах.