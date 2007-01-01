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«Ниссан» и «Нива» столкнулись в Жуковском районе

Дмитрий Ивьев

Авария произошла около 8 утра во вторник, 19 ноября, в селе Высокиничи, сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

Дмитрий Ивьев 318 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники