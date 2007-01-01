+2...+3 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск Малоярославецкий район украсят до 10 декабря
Обнинск

Малоярославецкий район украсят до 10 декабря

Местные власти рассказали, что именно к этой дате планируется установить новогодние елки и смонтировать декорации.
Дмитрий Ивьев
11:55 сегодня
0 104
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Дома культуры готовят праздничные программы.

При этом фейерверков, как и в предыдущие годы, не будет.

Новости по тегу
новый год обнинск
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
Василёк

где угодно - только не в калуге

...
Недвижимость и ЖКХ
Боровские коммунальщики вернулись из Первомайска
09:23 сегодня
1 502
Василёк

скоро там будет очень удобно дрифтить. ждите новых дтп.

...
Благоустройство
В Калуге площадь Победы оградят кустами
09:22 сегодня
2 1132
Shurez

Их посадят между пешеходной дорожкой и проезжей частью со стороны улицы Жукова весной 2025 года... А разве это кого-нибудь останавливало?!

...
Благоустройство
В Калуге площадь Победы оградят кустами
09:21 сегодня
2 1132
Shurez

С матершиной мы родились, С матершиной мы живем, С матершиной мы учились, С матершиной и помрем, Матершину мы вкушали С материнским молоком...

...
Общество
Чиновник выругался матом на всю Калугу
09:12 сегодня
4 4798
Meshootka

Отвлёкся и поэтому часть времени на планёрке общался культурно и цензурно, а не как обычно? :)

...
Общество
Чиновник выругался матом на всю Калугу
08:57 сегодня
4 4798
Meshootka

Отвлёкся и поэтому часть времени на планёрке общался культурно и цензурно, а не как обычно? :)

...
Общество
В горуправе Калуге прокомментировали мат на рабочей планерке
08:49 сегодня
2 4918
ajax

- Раскопки проводили жители дома, - ответили в горуправе.

...
Недвижимость и ЖКХ
Калужане жалуются на раскопки в центре города
23:51 18.11
3 1664
VGA

Переселить их в Дементеевку:

...
Общество
Бобры кошмарят калужскую деревню
22:20 18.11
1 2368
ниссан

нет власти управлением города😡

...
Благоустройство
В Калуге остановили вырубку деревьев на улице Московской
21:11 18.11
5 4300
Василёк

правильно только мутные афилированные ооо могут организовывать поборы с граждан. Конкуренты им не нужны.

...
Благоустройство
В Калуге остановили вырубку деревьев на улице Московской
20:44 18.11
5 4300
Афиша
«Борис Годунов», детские представления и органная музыка: куда сходить калужанам на этой неделе
Новости компаний
eyJpdiI6Ik10c2lqaUs0N2xuNjF6dGFQVGhoclE9PSIsInZhbHVlIjoiY3dpazBzMThFUzFGR2FjMHpxSWdScU5ha3JhTDk3emNOZXNTVldvSjRTcVlXQnc0VUFFMytJdUhMK2phUXZLMzJvM2VTbzBVbWsycVlnb2E1NUJpMDMvcUJSaERvMkFsVy9rQWhVdmxMdTZDNnFtSTFzS2x3VjkwL3BOZmZHNXc4WXd2V1BZZHpnSEYyV05ZSVcrTWgyNGNCT25oRWU1Y1R2a0RSb2lwUnJHNy81WGZoWHZVcFlpb1FGUXNKYjlzQWNmeWRYcUIzU1VKUTNLUlBWNitMT3dEdUE1UzB6c0srU2VqVHJnY2lYNnVKcFlLYmdvNWFIeUNHeE5tZ29YZ0tyeFVGMU1oYVNtYUFMWUlYUFEvUXU0U2FPRXRYTHpaZ1p5Y0dnY0djR084TGUxT3E4S3B1ci9seGtWVk9mQ0l6YklBWWlVdGVBQnduME1LK0drWUtWTitYbklkaFhqZW5uemhLNmd6ZlQrcHdSU3ZyVWFHdjcrdzNTbWptc0xOU0QvSkttWFFDcmFnMEp6VHVDK3lFK1cwbVJMcWpuK0FmeVFYNlZ2MUNqN2tFdVZTZkpkUDY3eGxoNzNrNjdwaHNaVHJUQk91WmNmYmgzTUtnWWk0ZEtUS3cxbUYwUzgvd1hzNEY4N253Zm9Qd2I2TXMvYW1VOFNhRS9ZejNrcGczbjRMZWkzWmFWbXBuZlp0WWZwM1Y4TWl3bFpJbWI2bk1GeXo1dzJ6VUpYNW0xUTlIc095aXVzODVVTHdFQk5hOUx3T21lQmJuY3hNMjVWaURNRzdKTTY4YXNyRCtPZjIyMExESkZDK2E4Um8rdXJBYkt4TXBRdXZtQW4xcGFoTiIsIm1hYyI6IjJiYjExOWEyOTlkMTNhZTNkZWM2M2QzODU0MjE1NzQ1MjdlMGZjYjAyMWZmMGE5ZmU0MGIxMzMwODUxYzZhZmUiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IjU4N3gyZlN1ZkhjbEl5b1FINWlSMlE9PSIsInZhbHVlIjoiL0pJdFdNbUNrUVdtTmZ1WFh3aHFYYUcrckkwYVlaVUJKbi83dHMwMXZZRkJsS3pNczU1WFRyRXYraHhac0hkN3drZ0grSU54R09FN0NVVklIOXhoVlBCak1jOHoydkplbmFPbE4rcmV2bENmQlppYkcvYnh5NnFCK1JyRmRaZjViZmJsaFN6ZVNsbkpqdVZoajdVUnUwRm1OS1JTZEVmd1hYTjJkT01Eb051M0RDZXlXbHJuSnE0bno4djdjTktqM01VWWZWU2FwRHFrZEIxUUlvUFJWbTc2Zi9uQVFFejNzNmJsd3lSR2V5Z2ZKcnRPQnlXRmE0NGpTZW55L0RvRUFBNEJCNk9vSmdhbTJXZVJjMXc5UzJWbkVCbDdpQ01WNjU3T1RFcG5rSkloMjBydDhJVDJvcTlOS0VUSWtxdUNBTm90YUFBK2VBUkgrbU9acDA3a1RPMlV3N0ZQZ3lhbHB2TURvN1JETVFLczVORWRBZXFjSE9ucFNNT3ZaSmVYQ1A3elBEVk5uUmw4dm1kOXk4eHhEWmt0TnBQSG5naVZBVGFXQng5OStNWllnVGlGNDVFWjRlMEdRbFI3Y1RONiIsIm1hYyI6ImVjMmUzMzM1MDliZDBiMzQwZmI4MTA5NzkwZWU1M2Y5YWNiMTBiN2U0M2RmOThiNTM1ZjJiMWE1ZDg5NmIyMzYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+