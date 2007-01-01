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Малоярославецкий район украсят до 10 декабря

Дмитрий Ивьев

Местные власти рассказали, что именно к этой дате планируется установить новогодние елки и смонтировать декорации.

Дмитрий Ивьев 104 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники