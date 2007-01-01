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Главная Новости Обнинск В Малоярославце завершили капитальный ремонт улицы Комсомольской
Обнинск

В Малоярославце завершили капитальный ремонт улицы Комсомольской

Асфальт положили на участке до конца улицы, сообщили 18 ноября в администрации города.
Дмитрий Ивьев
11:14 сегодня
0 116
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Также обновлен тротуар, установлены два павильона на остановках.

Кроме того, дорожники обустроили два лежачих полицейских.

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Лента комментариев
Василёк

где угодно - только не в калуге

...
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Боровские коммунальщики вернулись из Первомайска
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Василёк

скоро там будет очень удобно дрифтить. ждите новых дтп.

...
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Shurez

Их посадят между пешеходной дорожкой и проезжей частью со стороны улицы Жукова весной 2025 года... А разве это кого-нибудь останавливало?!

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Shurez

С матершиной мы родились, С матершиной мы живем, С матершиной мы учились, С матершиной и помрем, Матершину мы вкушали С материнским молоком...

...
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Чиновник выругался матом на всю Калугу
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Meshootka

Отвлёкся и поэтому часть времени на планёрке общался культурно и цензурно, а не как обычно? :)

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08:57 сегодня
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Meshootka

Отвлёкся и поэтому часть времени на планёрке общался культурно и цензурно, а не как обычно? :)

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ajax

- Раскопки проводили жители дома, - ответили в горуправе.

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Калужане жалуются на раскопки в центре города
23:51 18.11
3 1664
VGA

Переселить их в Дементеевку:

...
Общество
Бобры кошмарят калужскую деревню
22:20 18.11
1 2368
ниссан

нет власти управлением города😡

...
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В Калуге остановили вырубку деревьев на улице Московской
21:11 18.11
5 4300
Василёк

правильно только мутные афилированные ооо могут организовывать поборы с граждан. Конкуренты им не нужны.

...
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В Калуге остановили вырубку деревьев на улице Московской
20:44 18.11
5 4300
Афиша
«Борис Годунов», детские представления и органная музыка: куда сходить калужанам на этой неделе
Новости компаний
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