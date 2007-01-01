Обнинский «Квант» сообщил о возможной отставке директора клуба
Футболисты неудачно выступили в прошедшем сезоне, заняв последнее место в своей группе второй лиги.
В ходе заседания наблюдательного совета директор Лев Березнер рассказал, что связывает неудачные спортивные результаты в том числе и с некоторыми просчётами менеджмента.
- В связи с этим директор готов сложить с себя полномочия, - говорится в официальном заявлении «Кванта». - Соответствующее заявление находится у учредителя - администрации Обнинска, но на данный момент ещё не рассмотрено.
На данный момент нет информации, продолжит ли «Квант» выступать во второй лиге в следующем году.
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