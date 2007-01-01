+2...+3 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск Обнинский «Квант» сообщил о возможной отставке директора клуба
Обнинск

Обнинский «Квант» сообщил о возможной отставке директора клуба

Футболисты неудачно выступили в прошедшем сезоне, заняв последнее место в своей группе второй лиги.
Дмитрий Ивьев
10:02 сегодня
0 604
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В ходе заседания наблюдательного совета директор Лев Березнер рассказал, что связывает неудачные спортивные результаты в том числе и с некоторыми просчётами менеджмента.

- В связи с этим директор готов сложить с себя полномочия, - говорится в официальном заявлении «Кванта». - Соответствующее заявление находится у учредителя - администрации Обнинска, но на данный момент ещё не рассмотрено.

На данный момент нет информации, продолжит ли «Квант» выступать во второй лиге в следующем году.

Новости по тегу
обнинск
Лента настроения
2 оценили
0%
0%
0%
0%
100%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
Василёк

где угодно - только не в калуге

...
Недвижимость и ЖКХ
Боровские коммунальщики вернулись из Первомайска
09:23 сегодня
1 502
Василёк

скоро там будет очень удобно дрифтить. ждите новых дтп.

...
Благоустройство
В Калуге площадь Победы оградят кустами
09:22 сегодня
2 1132
Shurez

Их посадят между пешеходной дорожкой и проезжей частью со стороны улицы Жукова весной 2025 года... А разве это кого-нибудь останавливало?!

...
Благоустройство
В Калуге площадь Победы оградят кустами
09:21 сегодня
2 1132
Shurez

С матершиной мы родились, С матершиной мы живем, С матершиной мы учились, С матершиной и помрем, Матершину мы вкушали С материнским молоком...

...
Общество
Чиновник выругался матом на всю Калугу
09:12 сегодня
4 4798
Meshootka

Отвлёкся и поэтому часть времени на планёрке общался культурно и цензурно, а не как обычно? :)

...
Общество
Чиновник выругался матом на всю Калугу
08:57 сегодня
4 4798
Meshootka

Отвлёкся и поэтому часть времени на планёрке общался культурно и цензурно, а не как обычно? :)

...
Общество
В горуправе Калуге прокомментировали мат на рабочей планерке
08:49 сегодня
2 4918
ajax

- Раскопки проводили жители дома, - ответили в горуправе.

...
Недвижимость и ЖКХ
Калужане жалуются на раскопки в центре города
23:51 18.11
3 1664
VGA

Переселить их в Дементеевку:

...
Общество
Бобры кошмарят калужскую деревню
22:20 18.11
1 2368
ниссан

нет власти управлением города😡

...
Благоустройство
В Калуге остановили вырубку деревьев на улице Московской
21:11 18.11
5 4300
Василёк

правильно только мутные афилированные ооо могут организовывать поборы с граждан. Конкуренты им не нужны.

...
Благоустройство
В Калуге остановили вырубку деревьев на улице Московской
20:44 18.11
5 4300
Афиша
«Борис Годунов», детские представления и органная музыка: куда сходить калужанам на этой неделе
Новости компаний
eyJpdiI6IlNpZW02cXc0QnZTRGFOcWJKUERoR1E9PSIsInZhbHVlIjoiaXN5R1UyZzVtTi9TYWwwRnA5cW1RMFM0L09LME1waHBzSzZRRGxCd3VCS1NXbWRHTkIxcEFCNFBra2xNVlhKcjRWOUdGOW1oTE5ycjBwcFNNMlNPQmppb0FhM3VkYkM5TkpRR1FDVjhpNjRqWnJlVDBhUzRveTFJL0RwSk1IdStSbkQ0OGloRmdYdHhQaVpSbW1kRStTNEd4Tkk3RHQ2S0RWSkU2MXlvRlRHaFVCRjNXSW5ZQlZyVDlLOEN6S2pKT0ZJNjFJZTl2VFVsSEkvOWh5Yk5kZldtWDN0NkZWbWxaUjdtY2NDYW5oNTJpZDdoT1Rha3ptZ1VUZG5VZS9JbXZuSXp5YVcrWTI4cTRiWklpZzdpSHRTQ0lHQi8yRm1XRkVLbi9DV0JteGFsQ1BJYjVmK1d5ZkpxR2J5MVdaYmxMNVV4emFjZFZaMndieisvVUFBdFVHNi9zdEhxYXZBQ0EyK2ZaK1F0THhXV25yd0VHM0JYSDErMWh3MXovOG9EQ0pSbXkva3VIMDQ1ZDcyUTJNZU92L00zTmZ0SWhiUkR0NzJRLzIxSW03Wk8vSkZ6bGt6c1Vxalp5QVRQSlpQblBzZUwzR3pDRDhsbmVUc2xRaGxZSnMwbm9hbUZiakJMNUZvUStNTE84WEE5cFpSczRRL0JRejlra3Z5UlVYYzdONXRtbytaWld2WW1VbE00dS9zNkpIWXIzS1pzVHhLNFF4T09jSWpJMHcrL2svN2QvcnRsNFBRcGFSaHY2Y1V0c0c5RG9NSGlUb240WkNOSTcwVTRsY2dOL05idkVzaGZSRUMvdkJXODF2RHpZeXNFMmpoV1JVVVNkc1FJV2x6NCIsIm1hYyI6ImMxYTYzMTlkMjU3MDhmNzI5MGJkNGNmOWRiNjNhZWNhNjUwM2IyZGRlNTNiMDA0ODhjZTNhYjBjZTJjMTUyMTUiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6InFFcmR4b2NFeHYxOFZWd3NsUEJROVE9PSIsInZhbHVlIjoiMEpCMmlEbUVFYTV0UmRCRlgwUTN6Rm8zQUlxU0lJZk9Ec200ZHhDQWpyY1RJS1BsbENFejZqQm9QeGZkODhEbWdFNkdpYlBaUFVaaHh2cTNlU2FvdHJhQ1MvaFhlSjJKLytSMkRRblpnWC9tZ0g2NzZraE93YmNQYXhydjZIWFVNbktRaDNpUndIeWRWc3cxUUxoL1RJLzRQWC9tbWM0d01MU1RNejk2MUxaQ2d1bWZDYnJDKytmM1lPTXBiRVE4Y2NiTmRoRmxkaHRjUmxOTnJ6RWw4bWVjR1pVdk9VT1NOYm1jTFZRVStFNGVTRnI3NkpxRXZwck1wTDZiM1A3c29QY2RMWUU4WmJTcGtPdlBPc21mLzJUNUdtenBBZlBjUkZNSEpMRVdFbVBUeFFwaHltelRxYjE3U3VlQkRPTFExaGwwNVVtUldKN1Z0WUh2UjhTNHhjdlpMZlFJdDRhVS8rdWhuRGN0S1ZZZnU2eHN5M1VIeFIzeCtsSFZZdy81MmpPZ0l6c3hQTVNxS3A5bENrSzdBKzQ1NE05djBnckR0VGpXUXhSV3ZlZDB3QkVUbGE1OXQxbFhhaGRpTFBFeSIsIm1hYyI6IjI4OTJkYjdhNTUzYzdjZWRmNzgwODc5MTc4NjhiNWIxZjNmZjY4OTI2YWUyMTRhYzMwZmU5ZDUxMTRjZmNmMjciLCJ0YWciOiIifQ==
18+