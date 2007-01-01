Обнинский «Квант» сообщил о возможной отставке директора клуба

Футболисты неудачно выступили в прошедшем сезоне, заняв последнее место в своей группе второй лиги.

В ходе заседания наблюдательного совета директор Лев Березнер рассказал, что связывает неудачные спортивные результаты в том числе и с некоторыми просчётами менеджмента.

- В связи с этим директор готов сложить с себя полномочия, - говорится в официальном заявлении «Кванта». - Соответствующее заявление находится у учредителя - администрации Обнинска, но на данный момент ещё не рассмотрено.

На данный момент нет информации, продолжит ли «Квант» выступать во второй лиге в следующем году.