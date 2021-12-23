Конкурс «Мой тигренок». Стартует финальное голосование!

Вот и настал тот день.

Сегодня, 23 декабря, как и обещали, мы выбрали 10 самых залайканных фотографий ваших «тигрят» и запускаем финальное голосование за звание «Тигренок года», и начинаем разыгрывать новогодний приз - большого плюшевого тигра.

Голосование будет проходить на двух площадках – на сайте кп40 на этой странице и в «ВКонтакте» по ссылке: голосование в конкурсе "Мой тигренок".

Когда наступит час икс – 12:00 понедельника 27 декабря, мы завершим голосование и начнем подсчет, сложив результаты двух площадок воедино.

Кто из хвостатых ниже на ваш взгляд достоин звания "Тигренок года"? Голосование заканчивается 27/12/2021 Претендент 1 41 Претендент 2 28 Претендент 3 20 Претендент 4 32 Претендент 5 8 Претендент 6 22 Претендент 7 14 Претендент 8 10 Претендент 9 10 Претендент 10 16

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