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Конкурс «Мой тигренок» стартовал: ждем фото ваших питомцев

Опубликовано: 20.12.2021 14:18 0 782
Конкурс «Мой тигренок» стартовал: ждем фото ваших питомцев

Новый 2022 год по восточному календарю перейдет в лапы хищника – Голубого Водяного Тигра. И, по словам астрологов, этот год должен принести в нашу жизнь немало перемен, которые уже упаковал в свой чемоданчик наш полосатый друг, готовясь сменить на посту своего предшественника-быка.

Но вот какое дело, мы точно знаем, что у многих из вас в вашем доме уже есть свой живой талисман наступающего года – мурлычащие и мяукающие персональные тигрята!

Так что давайте-ка порадуем и хвостатых, и всех любителей котиков да покажем их всей Калуге!

К Новому году KP40 запускает кроссплатформенный конкурс «Мой тигренок».

Суть его ну очень проста – присылайте в комментарии вот этой публикации в «ВКонтакте» фотографии своих домашних «тигрят» - котов, котят и кошечек, и, разумеется, других кошачьих, если вдруг вы держите в домике настоящего тигра, пуму или рысь. Их снимки мы тоже ждем!

Далее вам останется только залайкать своих питомцев до безумия, чтоб они набрали как можно больше респектов от вас, ваших друзей, родных и читателей нашего сайта и группы в ВК.

В четверг, 23 декабря, мы отберем 10 фото, набравших наибольшее количество лайков, и добавим к ним тех тигрят, кто особенно запал в душу корреспондентам нашей редакции.

Согласитесь, лайки лайками, но ведь есть и такие симпапули, которые достойны борьбы за финальный приз, а вот достаточного количество друзей и подруг, чтобы пройти предварительный отбор, у их хозяев может и не оказаться. Было бы досадно не пустить в финал явных претендентов на победу только лишь по этой причине.

Так что к десятке финалистов по вашему выбору, редакция оставляет право добавить еще несколько по своему выбору. А может и не добавим и наше мнение совпадет с вашим. Поживем – увидим.

Затем мы запустим финальное голосование, в ход которого никоим образом не будем вмешиваться. Именно вам предстоит выбрать самого-самого тигренка, который получит звание «Тигренок года» и наш новогодний приз - большого плюшевого тигра!

Голосование будет проходить на двух площадках – на сайте кп40 и в «ВКонтакте».

Когда наступит час икс – в 12:00 27 декабря, мы завершим голосование и начнем подсчет, сложив результаты двух площадок воедино.

Тот тигренок, который наберет наибольшее число голосов, и станет победителем!

Желаем всем вашим любимцам большой удачи!

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!

Опубликовано: 20.12.2021 14:18 0 782
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