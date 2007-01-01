В Спас-Деменском районе работникам выплатили задолженность по зарплате

В среду, 15 апреля, прокуратура Спас-Деменского района сообщила о выплате задолженности по заработной плате.

По данным ведомства, организация в городе Спас-Деменске не выплачивала десяти работникам зарплату. Среди них был и работник с инвалидностью. Накопился долг - 200 тысяч рублей.

Прокуратура потребовала устранить нарушение. После этого долг полностью погасили.