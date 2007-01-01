В Спас-Деменском районе работникам выплатили задолженность по зарплате
В Спас-Деменском районе работникам выплатили задолженность по зарплате

Евгения Родионова
15.04, 10:30
В среду, 15 апреля, прокуратура Спас-Деменского района сообщила о выплате задолженности по заработной плате.

По данным ведомства, организация в городе Спас-Деменске не выплачивала десяти работникам зарплату. Среди них был и работник с инвалидностью. Накопился долг - 200 тысяч рублей.

Прокуратура потребовала устранить нарушение. После этого долг полностью погасили.

eyJpdiI6IjJqQ2FOR3lzSW4xQjMxN2R3V0pvYkE9PSIsInZhbHVlIjoiS1FLTXpMNDBiZXN3K0NMS1N2OFZtMHA2akowSndiaW15Vk1XSmJNM1hnMWtJVCtwd3J6U2dyTmN1SWZuUks4TGg0TmtRVEI2WHF4VGVTL0VETE5GbXdPb3N6Q0tTb1g2ZmUxUHVsaWY4WlZyRExZUVBmYzg4QVZPeXNYWFVDMEM0aTFEdlZDTVZyOGRydFEvOWR2TUxabzlUVC9VTll1aVQ2Mlc4SHFPRE8yRTdXTGxYaHE0RVZabk9EaTBmNkFaVURmMEJ3WE5WbkJlQjZHZXBBRzZEcDU1ZXNTeG54RTNlQmJTaGZCTFNXb2syNG9aSnAxdXY4MG1qU0lBMFVKSkFrZEdKRmMyODMwaGNQOU1GVXpMN0Y3eldYN2JPeTNqbS9EaVZGVDB0OFoyU3phQjFyVHM2WmFWRjFQd2R1Snd3UHluT3FNaUZKL3IzVk1JL3BNbkg2cW85c2FuNUZFbkFOM3hEb0k0M0lQb2paajZZY2FiRjFjTm1EeXh5WkNKendhcndzK3JHdXpPUDVBNjJqMTlmRTRoL2JIUStidGVESFNBUDRtUFRVM1MyWHpYcGRVQUJmVG0xTmxYaXpYOSIsIm1hYyI6ImQ5MTk3MTBkMjRlZWIyZTRiYzQ1YWY1MDZiM2U4YWRhOTIzMDc4MjFiNjhiNzRlYzcxMTU5YTVmNGQ2NWMwNmUiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IldnTVdHWGYrNDRFTktjaVVjYU1MR3c9PSIsInZhbHVlIjoiS2Vxc3VQalA1cXlyck5LcUpEWlVRM01Mam5FbGlrRW5FN0lzeHlPT0FBM1VWTmc2eG5CSHFGSENGRWM2dExueWN1QUR4Qi9pRUNBcys5VXZQY2lsZFRPU25xNkh0T09COGJFQ1ZkL2tLZEpTRGE3ZmFjVUcyVXZUZ3hVZkRRa1g0c3RiRVJCOGQ1cjFUMWtzRjE4ZmdTelB5bXBVZkxJR1ZXM2lWVzQ2K0RsMUJDZ0xyMm1QUC9FMk9XMDUrMk5JN1pyRmtwdlU5NitrMG9Xdll2UlRXUXhsWEUxSUw1aEYxLzVqamJmQlBvb014S0hyQmFLRFhrL0xibHlaVnpUSHI5dzd5TWhkeUdVa1Q5elFSUG4vVGdlNzdKQ0xmeTdlWU95eTZUSG4xUG0vN2hZYnRhYURjWXlLbE1GNVhZd29yZzlKcEhxd3VPdlRucW0rL1JzK0taNkFEaXBGb2RYenl0RWxRSXBoRlZpN1c5VkJ4ekVqby9NOHl3RnBEa2toVGE3K0tyVHJFR0RjWjZLQ2RGWCtKTGJyR1drR3Q3MHZMUWNMd09SWWF3S2xHcTdueGJDR1pLY01JbjRURXRoVFJROE1jdWs1WEdPUTZpSUR4VmJWU3NjWmVDcGZ6ZmVmczBCNDh3bzc5a0VYVll5bXgzcWFzVkdxY1pzUFdCNnQzNUlyclFaa1FmWXJRWEFjZ2ZJcEliY3VGRC9icGM4bGFGMVBGNEtaSFhmcXhlS2xCODAwWEpYRlY3dUNZdkpxMG8wdUFyamozWmdQZGJ1SHJVQzNPVUlRTkVNTFdZNmZ0cGwyLzhxSE43TWQwdDFMUkpycm9JMmdOUThoUktmNSIsIm1hYyI6ImRmNmI3NzliY2U2NWQ4YzI5ZDQ0OTBhNDMzODcxZDY0ODhjMTkwOTUyYWE1NTI3MDU1MTA0MjY0NzFmMDY5ZGMiLCJ0YWciOiIifQ==
