В Спас-Деменском районе работникам выплатили задолженность по зарплате
В среду, 15 апреля, прокуратура Спас-Деменского района сообщила о выплате задолженности по заработной плате.
По данным ведомства, организация в городе Спас-Деменске не выплачивала десяти работникам зарплату. Среди них был и работник с инвалидностью. Накопился долг - 200 тысяч рублей.
Прокуратура потребовала устранить нарушение. После этого долг полностью погасили.
