Главная Новости Работа В Калуге руководитель организации получил штраф за найм бывшего пристава
В Калуге руководитель организации получил штраф за найм бывшего пристава

Евгения Родионова
14.04, 12:12
Во вторник, 14 апреля. прокуратура города Калуги сообщила о привлечении к административной ответственного руководителя логистической организации.

По данным ведомства, в организацию, занимающуюся оказанием логистических услуг в сфере доставки товаров был принят на работу бывший служащий.

— Ранее этот работник проходил государственную службу в должности судебного пристава из Московской области. Уведомление о трудоустройстве бывшего служащего не направили, - уточнили в прокуратуре.

Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении и назначила штраф в размере 20 тысяч рублей.

Нарушения устранили, штраф оплатили.

