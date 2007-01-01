В Калуге организацию оштрафовали на 500 тысяч рублей
В Калуге организацию оштрафовали на 500 тысяч рублей

Евгения Родионова
30.03, 17:00
В понедельник, 30 марта, прокуратура города Калуги сообщила назначении административном штрафа организации за коррупционное правонарушение.

По данным ведомства, в июле 2024 года директор одной из коммерческих организаций передал 250 тысяч рублей руководителю структурного подразделения ГП «Калугаоблводоканал».

— Деньги предназначались за то, чтобы тот рекомендовал клиентам именно эту компанию для выполнения работ по ускоренному технологическому присоединению. При этом необходимые условия и документы для этого отсутствовали, - пояснили в прокуратуре.

Возбуждено дело об административном правонарушении.

Организацию оштрафовали на 500 тысяч рублей. Суд апелляционной инстанции отклонил жалобу организации.

Штраф оплатили в полном объёме.

