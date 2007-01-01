В Калуге сотруднице пункта выдачи заказов выплатили долг по зарплате
В среду, 25 марта, прокуратура города Калуги сообщила о выплате задолженности по заработной плате работнице.
По данным ведомства, женщина с мая 2024 года по май 2025 работала менеджером пункта выдачи заказов без трудового договора.
— В мае 2025 года работодатель прекратил с ней трудовые отношения, но зарплату не выплатил в полном объёме, - уточнили в прокуратуре.
Прокуратура подала иск в суд, чтобы отношения признали трудовыми, а долг взыскали.
В итоге стороны заключили мировое соглашение, и женщина получила свои деньги вместе с компенсацией за задержку.
