Обнинск
+7...+8 °С
Прислать новость
Свернуть
В Калуге сотруднице пункта выдачи заказов выплатили долг по зарплате
В Калуге сотруднице пункта выдачи заказов выплатили долг по зарплате

Евгения Родионова
25.03, 12:15
0 81
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В среду, 25 марта, прокуратура города Калуги сообщила о выплате задолженности по заработной плате работнице.

По данным ведомства, женщина с мая 2024 года по май 2025 работала менеджером пункта выдачи заказов без трудового договора.

— В мае 2025 года работодатель прекратил с ней трудовые отношения, но зарплату не выплатил в полном объёме, - уточнили в прокуратуре.

Прокуратура подала иск в суд, чтобы отношения признали трудовыми, а долг взыскали.

В итоге стороны заключили мировое соглашение, и женщина получила свои деньги вместе с компенсацией за задержку.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
работа
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Новости компаний
18+