В Тарусе работодатель погасил долг по зарплате перед сотрудниками

В пятницу, 20 марта, прокуратура Тарусского района сообщила о погашении организацией задолженности по зарплате.

По данным ведомства, в ноябре 2025 года организация, занимающаяся изготовлением молочной продукции, не выплатила зарплату в срок. Долг перед работниками составил 100 тысяч рублей.

Прокуратура потребовала от работодателя погасить задолженность.

Теперь генеральный директор организации заплатит административный штраф в размере 20 тысяч рублей.

Ранее его уже привлекали к ответственности за такое же правонарушение.