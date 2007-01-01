Главная Новости Работа В Тарусе работодатель погасил долг по зарплате перед сотрудниками
В Тарусе работодатель погасил долг по зарплате перед сотрудниками

Евгения Родионова
20.03, 16:36
В пятницу, 20 марта, прокуратура Тарусского района сообщила о погашении организацией задолженности по зарплате.

По данным ведомства, в ноябре 2025 года организация, занимающаяся изготовлением молочной продукции, не выплатила зарплату в срок. Долг перед работниками составил 100 тысяч рублей.

Прокуратура потребовала от работодателя погасить задолженность.

Теперь генеральный директор организации заплатит административный штраф в размере 20 тысяч рублей.

Ранее его уже привлекали к ответственности за такое же правонарушение.

