В Малоярославце работодатель заплатит штраф за трудоустройство бывшего госслужащего
В четверг, 19 марта, прокуратура Малоярославецкого района сообщила о проведении проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции.
По данным ведомством, директор организации заключил трудового договор с работником, который ранее был сотрудником УМВД России по Калужской области. Также он сообщил об этом только спустя два месяца, с нарушением десятидневного срока.
Прокуратура района возбудила дело об административном правонарушении. Теперь он выплатит штраф в размере 20 тысяч рублей.
