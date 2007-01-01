В Малоярославце работодатель заплатит штраф за трудоустройство бывшего госслужащего

В четверг, 19 марта, прокуратура Малоярославецкого района сообщила о проведении проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции.

По данным ведомством, директор организации заключил трудового договор с работником, который ранее был сотрудником УМВД России по Калужской области. Также он сообщил об этом только спустя два месяца, с нарушением десятидневного срока.

Прокуратура района возбудила дело об административном правонарушении. Теперь он выплатит штраф в размере 20 тысяч рублей.