В Калужской области начальник местного водоканала получил условный срок за смерть рабочего
Работа

В Калужской области начальник местного водоканала получил условный срок за смерть рабочего

Евгения Родионова
13.03, 10:28
В пятницу, 13 марта, прокуратура Думиничского района сообщила о поддержании государственного обвинения в отношении начальника Думиничского «Калугаоблводоканала».

По данным ведомства, он признан виновным в нарушении правил безопасности при проведении работ, повлекшем по неосторожности смерть человека.

— В мае 2025 года мужчина руководил производством земляных работ, связанных с обслуживанием и ремонтом водопроводных и канализационных сетей и сооружений в траншее на участке местности в селе Чернышено Думиничского района. Он не проконтролировал и не обеспечил безопасные условия работы. Из-за этого работника засыпало обвалившимся грунтом стенки траншеи, - пояснили в прокуратуре.

Суд назначил наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.

Также мужчину лишили права заниматься деятельностью, связанной с контролем и обеспечением соблюдения требований безопасности труда, на три года.

