В Калужской области гендиректор задолжал двум сторожам 190 тысяч по зарплате

В среду, 4 марта, прокуратура Дзержинского района сообщила о проведении проверки исполнения трудового законодательства.

По данным ведомства, двум работникам- 60-летнему и 66-летнему сторожам два месяца не выплачивали зарплату. Накопился долг в размере 190 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет.

Прокуратура района взяла расследование на контроль.