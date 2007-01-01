В Калужской области гендиректор задолжал двум сторожам 190 тысяч по зарплате
В среду, 4 марта, прокуратура Дзержинского района сообщила о проведении проверки исполнения трудового законодательства.
По данным ведомства, двум работникам- 60-летнему и 66-летнему сторожам два месяца не выплачивали зарплату. Накопился долг в размере 190 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет.
Прокуратура района взяла расследование на контроль.
