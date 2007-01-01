Обнинск
Работа

Калужские чиновники пояснили ситуацию с новым законом об использовании иностранных слов в вывесках

Евгения Родионова
27.02, 12:30
В пятницу, 27 февраля, калужанка оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с просьбой пояснить новый закон.

— Могут госорганы прояснить ситуацию вокруг закона об использовании иностранных слов на вывесках, который вступает в силу с 1 марта? Как быть студиям иностранных языков? - поинтересовалась горожанка.

Министерство конкурентной политики Калужской области прокомментировало ситуацию:

— Все информационные указатели должны быть выполнены на русском языке. Исключение составят зарегистрированные товарные знаки и бренды, которые могут использоваться в оригинальном виде. Для организаций потребительского рынка и предпринимателей Калужской области до 1 марта 2026 года действует переходный период для приведения вывесок и информационных надписей в соответствие с требованиями закона. Контроль за соблюдением требований закона будут проводить Роспотребнадзор и органы местного самоуправления.

