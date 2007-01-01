Калужскому работодателю пришлось оплатить сотруднику неиспользованный отпуск
В пятницу, 27 февраля, прокуратура Малоярославецкого района сообщила о проведении проверки по обращению местного жителя о нарушении его трудовых прав.
По данным ведомства, при увольнении сотрудника работодатель не выплатил деньги за неиспользованный отпуск.
Прокуратура района потребовала от организации устранить это нарушение.
Возбуждено дело об административном правонарушении в отношении работодателя.
Назначили штраф в размере десяти тысяч рублей.
После вмешательства прокуратуры работнику выплатили деньги.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь