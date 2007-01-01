Обнинск
Работа

Калужскому работодателю пришлось оплатить сотруднику неиспользованный отпуск

Евгения Родионова
27.02, 09:30
В пятницу, 27 февраля, прокуратура Малоярославецкого района сообщила о проведении проверки по обращению местного жителя о нарушении его трудовых прав.

По данным ведомства, при увольнении сотрудника работодатель не выплатил деньги за неиспользованный отпуск.

Прокуратура района потребовала от организации устранить это нарушение.

Возбуждено дело об административном правонарушении в отношении работодателя.

Назначили штраф в размере десяти тысяч рублей.

После вмешательства прокуратуры работнику выплатили деньги.

