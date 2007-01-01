В Калуге восстановили трудовые права работника коммерческой организации
Во вторник, 24 февраля, прокуратура города Калуги сообщила о проведении проверки исполнения требований трудового законодательства.
По данным ведомства, руководитель коммерческой организации допустил к работе на строительный объект разнорабочего без заключения письменного трудового договора.
Прокуратура города внесла представление в адрес руководителя коммерческой организации.
Работодателя привлекли к административной ответственности и назначили штраф в размере десяти тысяч рублей.
С работником оформили трудовые отношения.
