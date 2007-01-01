Обнинск
В Калуге восстановили трудовые права работника коммерческой организации

Во вторник, 24 февраля, прокуратура города Калуги сообщила о проведении проверки исполнения требований трудового законодательства.

По данным ведомства, руководитель коммерческой организации допустил к работе на строительный объект разнорабочего без заключения письменного трудового договора.

Прокуратура города внесла представление в адрес руководителя коммерческой организации.

Работодателя привлекли к административной ответственности и назначили штраф в размере десяти тысяч рублей.

С работником оформили трудовые отношения.

