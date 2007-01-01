Обнинск
В Калужской области бухгалтеру три месяца не выплачивали зарплату

Евгения Родионова
25.02, 10:17
В среду, 25 февраля, прокуратура Козельского района сообщила о проведении проверки по обращению 46-летней местной жительницы по вопросу нарушения законодательства в сфере оплаты труда.

По данным ведомства, женщина более трёх лет осуществляла трудовую деятельность в должности бухгалтера гаражного кооператива.

Работодатель без объективных причин полностью не выплачивал ей зарплату за период с июля по ноябрь 2025 года. Общая сумма задолженности составила 40 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Прокуратура взяла расследование на контроль.

