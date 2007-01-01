Обнинск
В Калужской области начальник местного водоканала получил условный срок по смерти рабочего
Работа

В Калужской области начальник местного водоканала получил условный срок по смерти рабочего

Евгения Родионова
06.02, 17:33
0 475
В пятницу, 6 февраля, объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Калужской области сообщила о вынесении Сухиничским районным судом приговора руководителю участка «Калугаоблводоканала» Думиничского района.

По словам пресс службы судов, он виновен в нарушении правил безопасности при проведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека.

— Трагедия произошла в мае 2025 года в селе Чернышено Думиничского района. Начальник участка нарушил правила безопасности. Он поручил своему подчинённому проводить аварийные работы по устранению течи трубы в траншее глубиной почти два метра. При этом он не предпринял мер для укрепления стенок. Во время работ произошёл обвал грунта. Слесаря-ремонтника, находившегося в траншее, засыпало. Мужчина погиб на месте от полученных травм, - рассказала в объединённой пресс-службе судов. Начальник свою вину не признал.

Суд назначил руководителю два года лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.

Также ему запретили на три года занимать должности, связанные с контролем за безопасностью на строительных и ремонтных работах.

