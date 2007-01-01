Обнинск
-16...-15 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Работа В Калужской области суд обязал работодателя выплатить деньги уволенной сотруднице
Работа

В Калужской области суд обязал работодателя выплатить деньги уволенной сотруднице

Евгения Родионова
04.02, 15:00
0 489
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В среду, 4 февраля, прокуратура Думиничского района сообщила о проведении проверки исполнения требований трудового законодательства после обращения 43-летней местной жительницы.

По данным ведомства, работодатель не выплатил зарплату после увольнения.

— В сентябре 2024 года женщина устроилась на работу оператором на одном из пунктов выдачи заказов маркетплейса на территории Думиничского района. Она работала без заключения трудового договора. Через несколько месяцев работодатель прекратил с ней трудовые правоотношения. Зарплату за отработанный период не выплатил, - пояснили в прокуратуре.

Прокуратура потребовала признать трудовые отношения, внести в трудовую книжку запись о работе, выплатить зарплату за отработанный период, компенсацию за несвоевременную выплату, а также компенсацию морального вреда.

Суд обязал работодателя выплатить заявительнице около 30 тысяч рублей.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
работа
Лента настроения
2 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IllSaEJDNFZ2dWZtOVRkNnpuQytrU2c9PSIsInZhbHVlIjoiQ2RwUG9CRm9RbGdDZ2FzWDEwVFFiYlRFTEtQeGRrcFFFaEdlNHZhMk4xc3BhWGxmQU9oRkdDR3lYUVlxQlhQWElmRmxub00xVmlacGJ0UHdEckpOQlNhZTJhbkZ0eGJ4T1UwWUZEdWpHbXg1NytMOTlETDJKcXIvQ0Y3R09jNHJlZXNGQ0gwUG5LOUZWOGE4Zzg0QVlPR1dEN3VhVEtoQXdERktua0lDVEhCS1JOOENVczBRRzNod3RYcTRPQVlpemxqTEYzNGl3S2VWdWJNNUFQYUt0c25pa29zdmF4a0lQMHNaOVhRUVgra29mVGZhMUlST1BuNVVtWExqWnlycm9yT3VhRng3QXpyUFR5RTNRYWh5Y1RCS2VGWTdta2txR2d1R2dNektWRnZVdEdMZXprYktTYThQbXMzdzRqMGpHMVpCZFRxVC9UMmJHVFg1aStPZENibk9OZkNRdktISVA3aXYyRUIxNnNsN0tKUTkwb3Rrb3o3cTA1enJVYmU3dDJ1TUNZTzlTUElCWFhyTWpOcmVpWklCdHgrTDZPUHVHbkZBWGVZUStkRTlEQ0h2NWtrRGRrZFVIbGdwWmVENyIsIm1hYyI6ImYxZTQ0NjViYjk5MmIyZTdiMDg2Y2Q4OWE3OWVmM2E4MWZhYTY4NDU2NjQ3NDY2YTY1MTYzODc0MTg0ZjRhYTIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Im96MlBUSEJsdUhWMWxBOW8yOHgvd2c9PSIsInZhbHVlIjoiWk1qaEpqRW1FTEZZTm1pTTljWGFOMzFZN2hCQlg5OVJoVUdEV1VSaTFGbC9vWnFUUUtCTTBlQjZxL0FtbC9YeXR1UEF5SjROaHBtWjNFM093aVV5UktkNXhyb0t2RStjaERCQTZCQ05LQVc0SnRpMVZON1RCaHp0OHRKMDJLOGw2QWdsNDVFWkduajR0OEFTckxnUTVHdzNOQnVpTGZndHU2TU90SGFUOStHTGRxbndpVjlaVVp1M21QRG1ZRTI5TEFWdURod2UyV25rY0x0ekdER296Ny95WTNsZlpuejg1aFlaZFdLdEphR2NqcmpTMUpST0xGZmtjYm84N2cxbUpaUmJzL04yeWozRTcwZzRqOEc0SHhicXVuRGE1UnhwWHlaY2RldXd2d090SW9RZHV0eE5VY2JQMnZkWHVsYy9YcXVjN3ZXQ3dpc3FCQ0hTU3RUTlJJU0xQTUowQ0FvcVB4dHo4UGJwbi9vUHgzd3RENTdPVXBIaitpa0ZTY0M1MnZUNEt2cmJNMHB4b215RWs3OHBwQ0pZam9XSEdoUXlGUGtzN05IRW1DcWNSSWZWSDAyNE43bWFWaUVZT0pzYVpSK085QzB5ZWlna0d0V1c0VFFIK0c2WU5OdXpWLzh2M3FmcTZ3bEEyS3QxSTZwTXlyOHdWcEJBR1RGSEZmUVNXSURRRnY4V0pxaWIwdjdTNHlwRFRERHMxY2ZmejBMdXhqTGt0VENjbERCaG52K3Vpek11eWVvVW5LRDBaTVZwMmpYU0IxRXNjd0xIRHR3bUZ4Sy8wSUVQdGl3TnBlN0ZnQXBxSC9MdWNzQStSZzdCK0tsZncrQmZFYm9DRVRYYiIsIm1hYyI6IjIwNjM2MWExODYxYjdkODA0YzhiMjk3Yzg0YzFhZmY3YWFhOTMxNTMyMDI4MTJjODAzNDAyNTgyZDMwYzZmOTEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+