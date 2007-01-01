В Калужской области суд обязал работодателя выплатить деньги уволенной сотруднице
В среду, 4 февраля, прокуратура Думиничского района сообщила о проведении проверки исполнения требований трудового законодательства после обращения 43-летней местной жительницы.
По данным ведомства, работодатель не выплатил зарплату после увольнения.
— В сентябре 2024 года женщина устроилась на работу оператором на одном из пунктов выдачи заказов маркетплейса на территории Думиничского района. Она работала без заключения трудового договора. Через несколько месяцев работодатель прекратил с ней трудовые правоотношения. Зарплату за отработанный период не выплатил, - пояснили в прокуратуре.
Прокуратура потребовала признать трудовые отношения, внести в трудовую книжку запись о работе, выплатить зарплату за отработанный период, компенсацию за несвоевременную выплату, а также компенсацию морального вреда.
Суд обязал работодателя выплатить заявительнице около 30 тысяч рублей.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!