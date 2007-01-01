В Калужской области работодатель получил штраф за невыплату денег при увольнении сотрудника
В среду, 4 февраля, Кировская межрайонная прокуратура сообщила о проведении проверки исполнения трудового законодательства после обращения местного жителя.
По данным ведомства, предприятие по производству металлических изделий в городе Кирове Калужской области не выплатило сотруднику при увольнении заработную плату и компенсацию за неиспользованные дни отпуска.
Возбудили дело об административном правонарушении в отношении генерального директора.
Нарушения устранили. Заявителю выплатили зарплату и компенсацию на сумму более 35 тысяч рублей.
