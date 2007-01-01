Обнинск
В Калужской области работодатель получил штраф за невыплату денег при увольнении сотрудника

Евгения Родионова
04.02, 09:56
0 540
В среду, 4 февраля, Кировская межрайонная прокуратура сообщила о проведении проверки исполнения трудового законодательства после обращения местного жителя.

По данным ведомства, предприятие по производству металлических изделий в городе Кирове Калужской области не выплатило сотруднику при увольнении заработную плату и компенсацию за неиспользованные дни отпуска.

Возбудили дело об административном правонарушении в отношении генерального директора.

Нарушения устранили. Заявителю выплатили зарплату и компенсацию на сумму более 35 тысяч рублей.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

