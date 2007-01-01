В Калужской области работодателя привлекли к ответственности за несвоевременную выплату зарплаты
В среду, 28 января, прокуратура Думиничского района сообщила о проведении проверки исполнения трудового законодательства после обращения местной жительницы.
По данным ведомства, при увольнении организация не выплатила заработную плату в размере 30 тысяч рублей.
Прокуратура района привлекла генерального директора к административной ответственности.
Нарушения устранили. С заявительницей провели перерасчёт.
