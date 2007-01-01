Обнинск
-10...-9 °С
В Калужской области работодателя привлекли к ответственности за несвоевременную выплату зарплаты
Работа

В Калужской области работодателя привлекли к ответственности за несвоевременную выплату зарплаты

Евгения Родионова
28.01, 11:08
0 462
В среду, 28 января, прокуратура Думиничского района сообщила о проведении проверки исполнения трудового законодательства после обращения местной жительницы.

По данным ведомства, при увольнении организация не выплатила заработную плату в размере 30 тысяч рублей.

Прокуратура района привлекла генерального директора к административной ответственности.

Нарушения устранили. С заявительницей провели перерасчёт.

