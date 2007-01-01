Обнинск
-8...-7 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Работа В Калужской области предприниматель получил штраф за нарушение трудового законодательства
Работа

В Калужской области предприниматель получил штраф за нарушение трудового законодательства

Евгения Родионова
21.01, 11:50
0 286
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В среду, 21 января, прокуратура Перемышльского района сообщила о привлечении к административной ответственности за нарушение трудового законодательства.

По данным ведомства, взял на работу сотрудника без оформления трудового договора.

— Индивидуальный предприниматель принял сотрудника на должность менеджера в пункт выдачи заказов одного из маркетплейсов. Письменный трудовой договор с ним оформили, - уточнили в прокуратуре.

Возбуждено дело об административном правонарушении.

Предпринимателя привлекли к административной ответственности и назначили штраф в размере пяти тысяч рублей.

Новости по тегу
работа
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
100%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlBIaHRNbzMvMzNXWEFNS09KMmFYYlE9PSIsInZhbHVlIjoieEZzS1VHR1ZVbSt0R2xDckpRclgra0lPaFhidFpWMTYrTWEvRVZNeFY3L0NCR2dOS25qVDdyR080S3h4eEhMT24rWGR4bnRsNTFkNWFQWFIxbXc0a05Ua3lic285elI3dXVxVW5xQnl6enlGdWZDV0tQdW0vRmFrRzEwZGYxL09iV0RPMXAyMXc5UmJPbHFFQS9pcEVQSlNJcjhCVU1hem1paVlZc2RDeTlrMThjVnJJZGZ0RTc5NXUrWHZ1SHRUbkM4dVlDMEV0eHhXc05BaDA0YldYVmxMY1pYdzBhNi9od1VubUs2SHZkdzh3TnVYeGFsSWZTYVdUNHVTSTZWWjgxdFlGUnVEZ1hyZUZzVy9OMUJ5UVA2RjY5S3VpaWl1SEtHN044NUNsUGQwT3JWbFAzcnY3WVR0VU1ESE9VNUthNWRQS2tKTUtaTVNKUVh3QWgwUndOckdyVlBNRFYrTzVyWHJqTlcvcDJRSmR6Um01TzlCdE9vK2R6aVdJYTZmdzhCVEQ5N2syQndOczBSS0JjaThOVEpsajRNODlQVEJBa1ZaVkVaUkpFcjNZWG5kZzg5d0NNd29xT0RYczQzMSIsIm1hYyI6ImExNTVmNzUzMThkZjU3ZTU2ZmZkOTE0M2E3NzkyYmY1MjYyMTNlNGY5Y2ZkMTE3NTEyM2MyYmFlYWEyMTM0ZDEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ik1zZDMxQVFRaGFIVGdDT3dFd0xINWc9PSIsInZhbHVlIjoia3psNWhEcUwwZW4xK2k0MlB5c0JBdWJBVVUrbVEvUlRzL1A2Z2ZDc0JoMGcwVldNY0R1RlVqQ1Z5L1NFMFhDUHZXWFMvaVlyUEVydEF6bVBUamg4QmJPTkJHZVpWV25xUnIvWGNsVUsxVXhHcVdmSGYxdVhHUzA5ZG5oaXBodGFHeGIwNnZXbnRlSTA2YVM4bTlBNVBBTFpoQ0xGcG0yVFc0Vm1YVnBpbWp2bHNQUVUzT1RXNXd3YUlqZkRBT3ZoV0czMzhEdThrYmxqR09yS0VIckdWU0lvWXRHa0xFRmc5dWw2NE5GZzR3dDNnSytrMWlYK0V3UzVZa0lPdEQ1ZEZwY2Nma1Z1dmFDVzdqN1Ivck1zdVNtMU9zcHJzajRzbHp5dW45Sm9QSjV4UnZteFh0RFl5cXNVTkRBay8xcVMxdyszc0pTYzFsSm5DTFdQb3ZFRDdhVTZRZHQrUzB5VkxMTU5LYzNOUXUweGRPQUw4NVR4ZTZVZUlYM21zY096ZHFsdXNpaXlQZ3hkdk8zRHgxaU52bWVDeTlxczE3M3pjdmRON3NLRHVEVXZEeDdRMmw5UmVqTzJNMkM3L0lNbDgwQU12UnpaQTkzc3B4NlRkbnJTMGIzWUNaV2JCcHJ2L0tXcUM3STZ4cENFYzFoMGFEeTU3V0FGTE1ieGJXM3JsYTU5T1hrK1o3dTh3OGx5VEY2VmE1eW9nMkkraStIbU5KU0lCa3JYUk1SMVkyY092TnhTS1IzTy9IZ0dnLzhLb2lNRVVUd2pDZFUyR24vbzh5bDhGa1BPY1pHbFRXZDFNVmt2ZjhGS05peWtsNi9tZWJDMFVZTExkMVZaaEpxYiIsIm1hYyI6IjU2ZWFhMzQxMDdkNmM3NjY1MjQyZjExODFmNDgxNzFlYzAyMTUwMmUxNmJmNTExYTIzNGM2YjdkZjdmN2FkNTEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+