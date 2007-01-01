В Калужской области предприниматель получил штраф за нарушение трудового законодательства

В среду, 21 января, прокуратура Перемышльского района сообщила о привлечении к административной ответственности за нарушение трудового законодательства.

По данным ведомства, взял на работу сотрудника без оформления трудового договора.

— Индивидуальный предприниматель принял сотрудника на должность менеджера в пункт выдачи заказов одного из маркетплейсов. Письменный трудовой договор с ним оформили, - уточнили в прокуратуре.

Возбуждено дело об административном правонарушении.

Предпринимателя привлекли к административной ответственности и назначили штраф в размере пяти тысяч рублей.