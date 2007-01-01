В Калужской области работнику заплатят 1,5 миллиона рублей за травму на производстве
В пятницу, 16 января, Кировская межрайонная прокуратура сообщила о взыскании компенсации морального вреда в пользу работника.
По данным ведомства, работник получил травму на производстве.
— Мужчина работал на должности оператора пресса и систем загрузки печи. В августе 2024 года с ним произошел несчастный случай на производстве. Он получил тяжкие телесные повреждения в виде травматической ампутации кисти правой руки. Мужчина получил инвалидность, степень утраты профессиональной трудоспособности составила 60%. При этом работник является вдовцом и отцом-одиночкой, имеет несовершеннолетнего ребёнка на иждивении. Мужчина лишился возможности вести привычный образ жизни, - пояснили в прокуратуре.
Установлено, что травма получена из-за ненадлежащей организации условий труда на предприятии.
Суд взыскал с работодателя компенсацию морального вреда в размере 1,5 миллиона рублей.
Работнику выплатили деньги в полном объёме.