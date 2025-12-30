Афиша Обнинск
-13...-12 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Работа В Калужской области женщина добилась оформления трудовых отношений через суд
Работа

В Калужской области женщина добилась оформления трудовых отношений через суд

Евгения Родионова
30.12.2025, 19:00
0 1524
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Во вторник, 30 декабря, прокуратура Козельского района сообщила о защите прав 58-летней местной жительницы и признании факта трудовых отношений женщины с индивидуальным предпринимателем.

По данным прокуратуры, предприниматель не заключил трудовой договор, налоговые платежи и страховые взносы за работника не уплачивал.

— Женщина более семи месяцев осуществляла трудовую деятельность в продуктовом магазине предпринимателя в должности продавца-кассира без оформления трудовых отношений, - уточнили в ведомстве.

Прокуратура района привлекла предпринимателя к административной ответственности и назначила штраф в размере пяти тысяч рублей.

Предприниматель в добровольном порядке выплатил налоговые платежи и страховые взносы.

Решение суда позволит зачесть женщине трудовой стаж при выходе на пенсию.

Новости по тегу
работа
Лента настроения
2 оценили
0%
0%
50%
50%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlRFV3FDRHhNb1IvdHpYQlUrcTMya0E9PSIsInZhbHVlIjoiaytldVRQaWl4ajE4WFQrU1J5aVRLTktuTE5ZamVIa21jNGJSYWhlT3EvUVh6dlA4aHBuZFR1YVBSM1l6dUU4eFRJTzM5OEFQRDMxN2ViRXhsWDJsanZPRGtvSy9ML2xPaXZPVGJQVmYySFpsS1hKVmpkeVR5MklGVEdFbjV3d1NwTjNVVUVGdXdVeVQ0VGxZRTJlSTdOVkg2OUZSampnMXFFa29QV0liNzBReXdGb1NPbDF4WDcvRnRLYnV2dVk5ZzNmeENrTnFUOTUxZitCcHp2ZXR2cXB1MktSV0RTTGlxelZYOS9LcHFScTZYd3BZQkpsQnZDektHL0dTYkZ1TkRyWVVES3pvYTZGZTFld20zaDgzcGl4ZUgwM3gvdEgrT3MxV0Z0RWdaMXJGSW8zNUFTMW9ITjdKZHpTdFFCMmxna0FIUDlPZ0VrcGw4ajh3a3JUVVpvVXRHMk9TZnRXaW9pSjNvdmxHTk5ndysxeXJEZXB5NWhBUGVRcHJDYVdlRGhQTy92US9HbXQ0YitrUUhZbWRlWTVjVzRRcjV1bGJabFkyVW5BNzg3OXpWdDlpSTF5SWFyMzR0Q0NWWlZXUyIsIm1hYyI6IjRhYWU2MjI1ZmJkZDBmMjEzMTIyY2Y5ZjMwMDhjODA3OGUwZDhmYjc5NjFjMDYwYzgxZmQ1ZThjYjRlYTkyMGYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Im5wdWtCdE9oSit3bFpVZ1ZEVEpvS1E9PSIsInZhbHVlIjoiZEFhTTdqY0hyUi8vcEQ3WUc0aVREMlhkVW1pb3FGQVJwUk9IMkRtT1V4MHE3bzF1Qmo2dUIyL1ljcFpMdWI0bDh4VnkwcElXUmRDTGtkRW5sRmNJOGZSelppOFQ1aEpDekJFQTF2TGlKRWJTaTZRcUNacDVCV0NCQjRhWVNoUTBpcmZqVGlZYWpTZ1pYN1dDeUlGU0xEQ3RqRnJEQWxqYVU4K01NN2ZhQ1pGMjYwRUxpTGFNbmFESmljbExWV0lQeEhSYWtzeGQ5eFNjb0dtT3lYQXVpUGppZE1NbG5XNGhvVFl3bE15TnV0MFJrU3hRekYxeHBFZmZjR3BwczJTa0JlOHZTTkk1V3ZkdGZ5c3cxTlhOdjV5L3VTV3JvdUYyRWpCVi9jMWZDZVl4TnZqeUhSMFo4Q09OVjV6cG0wa1RWd3dGbDBrUS9jaFNraXB4S3NSM1NseFNVM2ZkUUY5Z0FQUkR3UUhFNEN5ZGlkMmw2aURzTDBtUkFGOGp0R1RHWFE1RUtCMUJwQ01oZm9ReHZJZHplS3RwUE5Md0MzKzJ4cTFkNnI0S1NBQkdXZkF5R0VTbG80RnNFeURSTjRGY3huNWNVdzRLMGo0UXNraXF4WkNnZnp0ZXRxSFVYcFlKOVUyN3R5cW1valdlbHA2TUxsQTR1T3FwK0lXdTdBbEIzU1Vad2c0MituQ0pTbjExSll0TW1kY3dOa1BhWDdmbkhTWVRXVUV0MFAvYlhxOXhzdjB3a0prNU9Fd2ZYdVZWOHNPR1BSemZHRDlSMk8vM29QT3N6MFJScjNnd3ErRS9YUGpmWGpEWHpFZ25UUkxyUDBZVXcyMFN5WGZ4aW1raiIsIm1hYyI6Ijk3MDJhNzM1NTA5ZTk5NTc4OWRlYzZhYWZlNDgzODZiZDk2NmIzNzhkYzE5NTZmOGEyZmU1YTA4Yjk2MDI5MmUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+