В Калужской области женщина добилась оформления трудовых отношений через суд
Во вторник, 30 декабря, прокуратура Козельского района сообщила о защите прав 58-летней местной жительницы и признании факта трудовых отношений женщины с индивидуальным предпринимателем.
По данным прокуратуры, предприниматель не заключил трудовой договор, налоговые платежи и страховые взносы за работника не уплачивал.
— Женщина более семи месяцев осуществляла трудовую деятельность в продуктовом магазине предпринимателя в должности продавца-кассира без оформления трудовых отношений, - уточнили в ведомстве.
Прокуратура района привлекла предпринимателя к административной ответственности и назначила штраф в размере пяти тысяч рублей.
Предприниматель в добровольном порядке выплатил налоговые платежи и страховые взносы.
Решение суда позволит зачесть женщине трудовой стаж при выходе на пенсию.