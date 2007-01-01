Афиша Обнинск
Главная Новости Работа В Калужской области добились официального трудоустройства пяти сотрудников пунктов выдачи
Работа

В Калужской области добились официального трудоустройства пяти сотрудников пунктов выдачи

Евгения Родионова
25.12, 11:22
0 301
Читайте KP40.RU:
В четверг, 25 декабря, прокуратура Малоярославецкого района сообщила о проведении проверки исполнения трудового законодательства.

По данным прокуратуры, четверо индивидуальных предпринимателей нарушали требования Трудового кодекса РФ.

— Индивидуальные предприниматели осуществляли предпринимательскую деятельность в пунктах выдачи товаров маркетплейсов и привлекали граждан к трудовой деятельности без оформления трудовых отношений, - уточнили в ведомстве.

Прокуратура привлекла индивидуальных предпринимателей к административной ответственности и назначила штраф в размере пяти тысяч рублей.

После вмешательства прокуратуры района с пятью работниками заключены трудовые договоры.

Новости по тегу
работа
Партнёрские новости
Новости компаний
18+