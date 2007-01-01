В Калужской области добились официального трудоустройства пяти сотрудников пунктов выдачи
В четверг, 25 декабря, прокуратура Малоярославецкого района сообщила о проведении проверки исполнения трудового законодательства.
По данным прокуратуры, четверо индивидуальных предпринимателей нарушали требования Трудового кодекса РФ.
— Индивидуальные предприниматели осуществляли предпринимательскую деятельность в пунктах выдачи товаров маркетплейсов и привлекали граждан к трудовой деятельности без оформления трудовых отношений, - уточнили в ведомстве.
Прокуратура привлекла индивидуальных предпринимателей к административной ответственности и назначила штраф в размере пяти тысяч рублей.
После вмешательства прокуратуры района с пятью работниками заключены трудовые договоры.
