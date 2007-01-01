В Калуге работодатель задолжал сотрудникам более полумиллиона
В среду, 24 декабря, прокуратура города Калуги сообщила о проведении проверки исполнения трудового законодательства.
По данным прокуратуры, работнику своевременно не выплатили заработную плату.
— Директор коммерческой организации из личной заинтересованности не выплатил своевременно зарплату двум работникам предприятия в размере более 527 тысяч рублей. Внесение представления в адрес работодателя не способствовало погашению задолженности, - уточнили в ведомстве.
По результатам прокурорской проверки СК в отношении работодателя возбудил уголовное дело.
На данный момент задолженность по зарплате погашена.
