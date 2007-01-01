Афиша Обнинск
-13...-12 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Работа В Калуге работодатель задолжал сотрудникам более полумиллиона
Работа

В Калуге работодатель задолжал сотрудникам более полумиллиона

Евгения Родионова
24.12, 13:58
0 160
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В среду, 24 декабря, прокуратура города Калуги сообщила о проведении проверки исполнения трудового законодательства.

По данным прокуратуры, работнику своевременно не выплатили заработную плату.

— Директор коммерческой организации из личной заинтересованности не выплатил своевременно зарплату двум работникам предприятия в размере более 527 тысяч рублей. Внесение представления в адрес работодателя не способствовало погашению задолженности, - уточнили в ведомстве.

По результатам прокурорской проверки СК в отношении работодателя возбудил уголовное дело.

На данный момент задолженность по зарплате погашена.

Новости по тегу
работа
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImdscFUyanY5RVpUTHBZa1cva1lXSHc9PSIsInZhbHVlIjoiVzZWSmxGZ1hObWh0K3RWQnhsVE42OEw1cDRLZkRmb0xaTVJMUDdxSEFqMTJiVE1HUFI5d2N0ZGNTaFY1VFBRWnBiS0RYVG4wWjNPTlhwcFl1TTVEYm9RMmNqTzVzbHFWeFN6R3JqY29sRk9Ra3RVYnkrKzdoUTA5dk1BcDlUc29sd2ZQVGkrcys3Ym8ra3dBcUJ1clZVcFprYUUxcHl5eEhnZ3F6dzB5dnpEMkhZYjZkMy9JK2lLTUtvOUdLbWdqZHYxemRHVzFpL3lWRkpXYUdqS1RLOEtxcHdYRDZudlIrRS8zZVAwNElFVEZRWVZxaXlDQWEybDVTMmVPZGNuUXFHaUtpV3lkK05aazJjaGpZcFdWYldsWk1UbVV3WGQ2OUF5RmVsaGYwRFYzRDJycHUwS3JSdlFrbklkYU1XWU4vcFpqdWs2VkdOcHhUWE9Kd2hNbUhObmRHcjdBaTZWT0dRRmlqMWRSVmZKTDhES2xSd1BUNHlxRk5ENmlVdjByMWtlZmtzS2dYVHdQU3dFWklXS09ZSlA1YmFIVzR4TTNwZ3BDSVQrM1Vudm9UWWxnbFRMLzhTOXlocmxjSkpiVSIsIm1hYyI6IjIxYjU4OTkxOWZjNmMzZDIwZTFkMzliNGQ3MGM2NWQzYTY1ZTk5NjVmMWUwOTliMTZkMjMwOWNkNzZmYzIzNzIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImdZZkt0WmViOUNyZG96NDV5QVZWNlE9PSIsInZhbHVlIjoiQUUvRTNHL0NQNnBsdUFGaElOYnU4aFZVNVhZZlFZSEtjWGRHNFl6Ni9uSDRVNDlYcXN3VzV6cmVscHRuLythVDROdGUyVXBUOEVmTXljN1VHV2Y4QW0vZ1J2MXFjVVBsQVlRbDFWbitFd0NEdE1mME5TVGdnQmlGOFBUajJLeTFXcWFESG1YNnMza1VWdFgwejNQek80aTNIUkYvZi9VZjl5TFRwRndaUUVNQXdtNEQ4dkFtbmtSbGQ2M2ZXQm9IMHJ0b2twcG1qaWc1SnM1UkwrRkVrd0czMTZhL3NVazRuV1NIejk1akVITWV2UDFEd01uczFKQ0RXUUd2MVFIeGhFUlpEZWRQaWR2Mjl4QUJTUjU1NjZ0YmtUVnFLNVBhVytvcTF5K3ZhVkdBZHJsMjU3V0R4SjJBK2tPd1g2amZnU0U5dFFlNEFVZHVOanJkTmZNZ3ZKbUhDcXVvdGQrOWN6K1FwL28vMEtXdHhzTzU4MmNXdmxqV3pHVjA3dUEwUmhhNmREZXk5UklzZFZKSjlHTnV1U2V3L05tYk05cDdCSS9KcjlWYWY4SE9qa1I3SWI1S3UvOUF3bUZPUGRFdFNrOEM2aHp1c3lqZW4yQTdyalcwMndlZVBqdHo3LzhxaGF1ZzNMeUR3WVp2RDYwKzB5V0htNVhvYldYYzRoTjNYNjdQaDdCTG0zVy81OTBLbWREQzY0M0daeElkRjRsbEZZK1B4Mkhpck16RWdNMGlzMFlINHhXYzRHdG9BYjNvZ1JIdnIyRXRicUs5akk4eld6M0tmU2k0OGRvQTA1ODVkMVNoMlpGVEQ1aFdhT1NpcU9FdU83bSt1OXplQlJpcCIsIm1hYyI6IjM1NDdhNzViNDQyYmI2ZDMzYzI2NDYzMjdjYjUwYTc5ZTNmOTgzNmFlODM0NWZhYzg3YmY3NWRlN2U5YTgyN2UiLCJ0YWciOiIifQ==
18+