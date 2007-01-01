В Калуге директора организации оштрафовали за незаконный найм бывшего пристава

В понедельник, 8 декабря, прокуратура города Калуги сообщила о привлечении к административной ответственности директора коллекторской организации.

По словам прокуратуры, директор организации не уведомил бывшего работодателя о приёме на работу нового сотрудника.

— В организацию, расположенную на территории города Калуги и осуществляющую деятельность по взысканию просроченной задолженности, был принят на работу бывший служащий, который ранее проходил государственную службу в УФССП России по Калужской области в должности дознавателя, - пояснили в ведомстве.

По результатам проверки директор был привлечён к административной ответственности, ему назначен штраф в размере 20 тысяч рублей.

Нарушения устранены. Штраф оплачен.