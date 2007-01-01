Афиша Обнинск
Работа

В Кирове двум работникам предприятия-банкрота выплатили долги по зарплате

Евгения Родионова
05.12, 15:30
В пятницу, 5 декабря, Кировская межрайонная прокуратура сообщила о проведении проверки исполнения трудового законодательства.

По словам прокуратуры, местное предприятие не выплатило двум бывшим сотрудникам зарплату зарплату за три месяца.

— В ходе проверки было установлено, что расположенное на территории Кировского района предприятие, осуществлявшее деятельность по производству мяса, признано банкротом. При этом заработная плата за январь-март двум бывшим работникам не выплачена, - уточнили в ведомстве.

Работодателя обязали выплатить работникам деньги на общую сумму более 115 тысяч рублей.

Решение суда исполнено. Деньги выплачены.

