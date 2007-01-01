Афиша Обнинск
В Калужской области матери погибшего слесаря выплатили полтора миллиона
Работа

В Калужской области матери погибшего слесаря выплатили полтора миллиона

Евгения Родионова
25.11, 16:45
Во вторник, 25 ноября, прокуратура Думиничского района о взыскании компенсации морального вреда в пользу матери погибшего работника.

По словам прокуратуры, 49-летний мужчина скончался после полученных на производстве травм.

— В мае мужчина работал слесарем в ресурсоснабжающей организации и выполнял земляные работы в селе Чернышено Думиничского района. Нарушение требований охраны труда привело к обрушению грунта и гибели работника, - пояснили в ведомстве.

Прокуратура направила заявление о взыскании компенсации морального вреда с работодателя. В ходе рассмотрения дела работодатель и мать сотрудника подписали мировое соглашение.

Деньги в размере 1,5 миллиона рублей выплачены матери погибшего.

