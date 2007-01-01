В Боровске бывшему работнику выплатили задолженность по зарплате в размере 180 тысяч рублей
В среду, 19 ноября, прокуратура Боровского района сообщила о проведении проверки исполнения законодательства об оплате труда. По словам прокуратуры, были восстановлены трудовые права уволенного работника.
— Установлено, что организация при сокращении штата не выплатила уволенному работнику средний заработок за второй и третий месяц со дня увольнения, - уточнили в ведомстве.
Генерального директора организации привлекли к административной ответственности и назначили штраф в размере десяти тысяч рублей.
Работнику выплатили задолженность на сумму около 180 тысяч рублей.
