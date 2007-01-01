Афиша Обнинск
В Калужской области сварщик получил зарплату через суд
Работа

В Калужской области сварщик получил зарплату через суд

Евгения Родионова
14.11, 09:25
0 458
В четверг, 13 ноября, прокуратура Жуковского района сообщила об установлении факта трудовых правоотношений с гражданином.

По словам прокуратуры, мужчина работал сварщиком без заключения письменного трудового договора и не получил зарплату за отработанное время.

— В июне 2024 года мужчина устроился сварщиком на предприятие. Он проработал целый месяц, однако трудовой договор с ним не заключили. Когда мужчина решил уволиться, работодатель отказался выплачивать ему зарплату за отработанное время, - уточнили в ведомстве.

Прокуратура потребовала признать факт работы и взыскать невыплаченные деньги.

Работодателя обязали выплатить 70 тысяч рублей в пользу сварщика.

