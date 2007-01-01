В Калужской области сварщик получил зарплату через суд
В четверг, 13 ноября, прокуратура Жуковского района сообщила об установлении факта трудовых правоотношений с гражданином.
По словам прокуратуры, мужчина работал сварщиком без заключения письменного трудового договора и не получил зарплату за отработанное время.
— В июне 2024 года мужчина устроился сварщиком на предприятие. Он проработал целый месяц, однако трудовой договор с ним не заключили. Когда мужчина решил уволиться, работодатель отказался выплачивать ему зарплату за отработанное время, - уточнили в ведомстве.
Прокуратура потребовала признать факт работы и взыскать невыплаченные деньги.
Работодателя обязали выплатить 70 тысяч рублей в пользу сварщика.
