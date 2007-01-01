В Калужской области добились выплат работникам учреждений культуры за работу в выходные

В понедельник, 10 ноября, Кировская межрайонная прокуратура сообщила о проведении проверки исполнения трудового законодательства.

По словам прокуратуры, работники двух муниципальных учреждений культуры Куйбышевского района систематически привлекались к работе в выходные и праздничные дни.

— Сотрудников систематически привлекали к работе в выходные и праздничные дни без их письменного согласия, не оплачивали эту работу в двойном размере и не предоставляли отгулы, - пояснили в ведомстве.

В результате 16 работникам были произведены выплаты за работу в нерабочие дни на общую сумму свыше 100 тысяч рублей.

Работодателей привлекли к административной ответственности.