Работа

В Калужской области добились выплат работникам учреждений культуры за работу в выходные

Евгения Родионова
10.11, 15:50
В понедельник, 10 ноября, Кировская межрайонная прокуратура сообщила о проведении проверки исполнения трудового законодательства.

По словам прокуратуры, работники двух муниципальных учреждений культуры Куйбышевского района систематически привлекались к работе в выходные и праздничные дни.

— Сотрудников систематически привлекали к работе в выходные и праздничные дни без их письменного согласия, не оплачивали эту работу в двойном размере и не предоставляли отгулы, - пояснили в ведомстве.

В результате 16 работникам были произведены выплаты за работу в нерабочие дни на общую сумму свыше 100 тысяч рублей.

Работодателей привлекли к административной ответственности.

