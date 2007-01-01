Афиша Обнинск
Калужанка получила 250 тысяч за травму на производстве
Калужанка получила 250 тысяч за травму на производстве

Евгения Родионова
07.11, 18:10
В пятницу, 7 ноября, прокуратура города Калуги сообщила о взыскании компенсации морального вреда из-за несчастного случая на производстве.

Установлено, что травма работника была получена в том числе в связи с ненадлежащей организацией условий труда на предприятии.

— Женщина работала в должности контролера качества отдела линии производства на предприятии. В августе 2024 года с ней произошел несчастный случай на производстве: при поправке пленки в машине растягивания, кисть ее руки прижало зажимом для пленки, в результате женщина получила перелом фаланг нескольких пальцев и ампутацию двух пальцев левой кисти, - пояснили в ведомстве.

Суд взыскал с работодателя моральную компенсацию на сумму 250 тысяч рублей.

