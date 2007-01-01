В Калужской области компания получила штраф за трудоустройство бывшего госслужащего

В четверг, 6 ноября, прокуратура Козельского района сообщила о привлечении к административной ответственности руководителя коммерческой организации.

По словам прокуратуры, не уведомил бывшего работодателя нового сотрудника.

— В апреле 2024 года руководитель коммерческой организации заключил трудовой договор с работником, который раньше был госслужащим в УФССП (Управление Федеральной службы судебных приставов России по Калужской области), - уточнили в ведомстве.

Руководителя организации привлекли к административной ответственности и назначили штраф в размере 20 тысяч рублей.