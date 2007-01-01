Афиша Обнинск
+7...+8 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Работа В Калужской области компания получила штраф за трудоустройство бывшего госслужащего
Работа

В Калужской области компания получила штраф за трудоустройство бывшего госслужащего

Евгения Родионова
06.11, 18:02
0 543
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В четверг, 6 ноября, прокуратура Козельского района сообщила о привлечении к административной ответственности руководителя коммерческой организации.

По словам прокуратуры, не уведомил бывшего работодателя нового сотрудника.

— В апреле 2024 года руководитель коммерческой организации заключил трудовой договор с работником, который раньше был госслужащим в УФССП (Управление Федеральной службы судебных приставов России по Калужской области), - уточнили в ведомстве.

Руководителя организации привлекли к административной ответственности и назначили штраф в размере 20 тысяч рублей.

Новости по тегу
работа
Лента настроения
4 оценили
0%
25%
0%
0%
0%
75%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IndPWTlWWmgyWUZHZDBpeTJqais2V1E9PSIsInZhbHVlIjoiVmswK29mRlVWYS9JZnl1aEhwMFNxUVdZeTdHUFVtM3hQVWdEU0ROdGZOZnc4QkpEaE9tSGtXclUwejc1bXZ3ejdZazJZeHhRTGVhVWRsc3FGQ0RlL3Y5VktOWjZZYWVZMWpOYVY5OFEzbVJTbm5GOXpUaDByRTEwMzZYcWxBM29aaGhoZ2Y1cW04b3ZaTWFMNmZ4L0NJMDI1RzVjOG1XeHdEMmtyY2thdllhT3kxNkErNFREZlBJb3c0THlpVnZ3UTIzQ1U4TWkxMUg2VkNNU2VhZ1NFck9ua01VbzNMWmZUT0FNWUZRQ2pTZGQrckNpMFdDcjBTa3NRbXRRWThESE11Wm9BK2kxSjkyb0tWM0p3elhSbXZ4c2tRanduWHNXM1VwTjhLVGlHSmNVQ2t3WEl3cnhlem02a3duT0o0enRnYkdXRjk0N0RldnJCM1p1SmZXRmZqeVB4amlEV1IrZWtoVDhVdkg4bVdibnhCc2NYUDdFMitZOTExa01DQ0oxRUQ1d2ZmQTVHcmNURDVLem5wT2syYWNUcHhIM1p3M1ptK1dDenhKMCtHd05ja1VKaURReDF2ZDlUNTB6Q0RpcyIsIm1hYyI6IjhiNDFhNzg3OWI2YWU4ZjgyNTUxNmNmNWFlNDRhYzk2OTY0M2E2OTg1NmZjODM2ZDA2Y2ZjMjRiMmNiOWU1NGYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImdMdER0ODhGRlRGWG1NOXkxM2Z3MVE9PSIsInZhbHVlIjoiS3g0bGR5alJ1TjNneE1YdXYrb2VlY0VVbmpDWjNwUTZlTVNZaGF3WlkydmdtSWE5ekRJVlZPMk91UXhxRXVvSmZwQ1NqYVJ4MnczVEliVVFVb2tUdlRyYUZNZDJjYnVNQ2l3QXJ5NVFZSlNrYkpSWStTYW94Y2dKT01EbVJSbklJWDBsQUxyWTZQWkFHRTBHc3hRbW41UUgxby9ibHE2UU1SU2lleGUzRVRCVkxJR0VyTEFEdURLN3BaWTE1NUJGWTV0N0tLNjlxdG9QdVYrUU5HT0NJSzN5NE4wYUluZEIrQkdsQXZlUE1PRVR3RGVTV25HQTljVGt1M25JSFVQWUVhdHVPSXdGQU4wYmlScVh6RVZwd1pMWWszWE1FZXJ2QzdXTGUxQWhiM1lJbnNpeDhXMEw3QzNuVHBINldVZjQvL3dnT2lqcUNSM0laSVZqT3lNakNGNzRNdFhlWmZXNFNmcUdYeEU5N1dJNXNGMC9CS3didit2OXd3emZnejdVUVBLYXdBMGhjWGxtVjRaUXh2dWVXL1NOVzhWcVk1enJPbUFOckJEd09aTHBhRUVMaVNQcHJSTmVlUmhpV2pORFpIeGd2RkJFYTFBN1krci9PbVAzUlRwSkY3WFlDbmhwNEVZcFIyeit3ZURYdXRUWnN5ZnNra2tiSklhdzVWT0c0cWhOT1NFb2JxWnV6eEF2NThMZmM0eElqL1JDRmh5b0gxRURIQzJjK2J4UFBvWU44UlRuNnBrYmtrdXZ3VUJUSEI5ZkR1TndOZ3l4bjBkUmIvMVdERU9Qbmt4aS85R0FKZjVoM2pHK3Z2UGp6S0pHaTJVZXpZUkFCR0NnTmZKWSIsIm1hYyI6IjUyY2QzMjA0YmRiMDRiYjhhYmVlZmNhY2M4NDdhZGQ0NzI2NjQ2MTM2ZTVjMWM5MmU5ZjkxMjI2OWZhN2E2YjQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+