Житель Калужской области попросил открыть производство

Евгения Родионова
31.10, 11:55
В четверг, 30 октября, житель Сухиничского района оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с просьбой открыть производство в районе.

По его словам, в районе есть сложности в поиском работы.

— Откройте производство какое-нибудь. В Сухиничском районе, работы почти нет, - пишет местный житель.

Министерство экономического развития и промышленности Калужской области дало ответ:

— Привлечение потенциальных инвесторов ведётся постоянно. Однако при выборе площадки инвестор самостоятельно принимает решение, исходя из подходящих ему условий размещения.

