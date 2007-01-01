Житель Калужской области попросил открыть производство
В четверг, 30 октября, житель Сухиничского района оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с просьбой открыть производство в районе.
По его словам, в районе есть сложности в поиском работы.
— Откройте производство какое-нибудь. В Сухиничском районе, работы почти нет, - пишет местный житель.
Министерство экономического развития и промышленности Калужской области дало ответ:
— Привлечение потенциальных инвесторов ведётся постоянно. Однако при выборе площадки инвестор самостоятельно принимает решение, исходя из подходящих ему условий размещения.
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь