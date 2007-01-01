Афиша Обнинск
Работа

Курьерскую компанию в Калуге оштрафовали за приём на работу бывшего госслужащего

Евгения Родионова
22.10, 20:30
В среду, 22 октября, прокуратура города Калуги сообщила привлечении к административной ответственности руководителя курьерской организации за коррупционное правонарушение.

По словам прокуратуры, в установленный законом срок не было направлено уведомление о трудоустройстве на адрес Управления Федеральной службы судебных приставов России по Калужской области.

— В организацию, занимающуюся оказанием курьерских услуг, был принят на работу бывший государственный служащий, являвшийся работником Малоярославецкого РОСП, - уточнили в ведомстве.

Прокуратура назначила штраф в размере 20 тысяч рублей.

В настоящее время выявленные нарушения устранены, назначенный штраф оплачен.

Новости по тегу
работа
