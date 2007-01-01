Афиша Обнинск
+5...+6 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Работа В Калужской области восстановили тренера спортивной школы после незаконного увольнения
Работа

В Калужской области восстановили тренера спортивной школы после незаконного увольнения

Евгения Родионова
20.10, 18:43
0 172
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В понедельник, 20 октября, прокуратура Малоярославецкого района сообщила о выявлении факта незаконного увольнения за прогул тренера спортивной школы.

По словам ведомства, работодатель неверно установил фактические обстоятельства и нарушил процедуру увольнения.

— В целях защиты трудовых прав работника в суд направлено исковое заявление о восстановлении его на работе, взыскании компенсации за вынужденный прогул и компенсации морального вреда в общей сумме более 220 тысяч рублей, - пояснили в надзорном органе.

Тренера восстановили в должности. Прокуратура взяла выплату денег на контроль.

Новости по тегу
работа
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImlVVWRZdk5tODA3MUowN1FPa3dTK1E9PSIsInZhbHVlIjoiNUQvczQrR3BySDF1dkpucVRSRTFmSW5vUkpLREk3L2p5QjgzYUhNVTVDdW9yOVZ4MnBGbWZuZ0U3Y252bkdhQzloZHNZNEJBTzN4bzBFRmU2cHRsQXV4ME5MdlN3TFA0LzRaZ3Y5dlFCOWhpNkxHVzl5eDJUUFRGUjM1QytDRTZXNlhlQ1BnQVcwY0RsVGpsdHFtcUZFK0lsRGpCL0YyQnJQYWVFTWZpVFFJMldDLytSeE1XeG9FczViY1dZNTc0UlVCbUhTSngzenRmKzlHR2JOcEEySFRrZ25HZU5NZGxwd2ZldGJGQVJseEMrQ2IwVTEvV0EzOEZOdEFFSXNtdU1jOWlrcyt6VU1GcGtPVnhLdkZsb0VzNXBLamoxZk5MQnAxckhDVUt1bENxWDFpeWo0dWV6aFM2c3hNUWI2Yzd6YytQSElHYnFjMTdicEx4eW1RbmV2OGVkNktzR1c4Z1dET2NxZGhkNjJHelFiaGd6d0MyVzVHQjcvSmFqRHBLb2Q0S1VQdjVjTHRWSktrMC9RbVNNbjE5L0RKam96Ym1lUnBNRTdISC80dFg3aTBiUDZRRUxMejd2N2hEUktOdSIsIm1hYyI6IjBlZjQ0NTdmNjQ0NmJjOGY0NWQ3NmYzMjI3OTNiZGE4NmQ5MjM0MzliY2Q4ZDE0NTI2NWJmODllODgzNzU3NGEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IllhWkhWcUNsY1Q5TE0rUlFUU2paOFE9PSIsInZhbHVlIjoiM0pxNDRXTEdSZHNhUEJqKzFoZDJxM1lCdlpZL1Z4Z3pOUHBab0xCSjdlM2pRSXlSVU16M090eFU5eU5MdW40Y2l3b01hMFhWNjZGZG1qZE5WMGdMWFBFUVhkYWt1ZjhkeGtpQWpiWEU1aWdreGl6SWczSllSRHQ3TUdFaGtmSjNsNGsybFoxQlpoRHFUOTZ1TVpDZVBGa3JjTmtINWJFN3o2YzVuYWVvWUpPY1JhSytobkIyakxKdVpGWDFCNEFmRGhzaEl1eFFtZ1ZyZGJ6WUpNamppZ2dPVUdpZGkxcU5PRzFPQmorZk5IOHo4UU13Wm1meUtpQTlFRnJ2aG1rQzVIUEkvbU1ZRjRvTDVVTFF3OFh5RDdld2NYMGtJbzllTWw2YmtCdGFxck5aUGJZUHF4amdWaUhBSmxGSnlqTmZGSHZHR2JWSmNhQWVFMmFZbyt5czl1YjlOL3gwWjNwVklZTi9pcUNoM3Y0SUpsdUpGRFF4Y2tVbW1abU1DdFpNbk9oSHdWSmdUSkJEMU4rSXR4OXpPWGxDTzNmaWdFMFcxVmdITWlMZ3grQ1FvaWJIUm1lRW11SWwveExmZXNmVnlaWkFLaFlTbHZrWWlvWGYvZ2xTRzFSVnNwWEpaSXlJOFE5aEkwZjdSUXJqM0Y4T1pUT0VNVWxuaFMyQTUyTFJ4ajlpQ2t5aGk2STM1VGZrSllTZUdORUNvN0tFNng4cmdUKzUvNmRFdjZ5ak1GOHcvcmIveE9wVDVKUW9OMW1UVTgwb3dkb00xRjYwaVJhTExra1dORzFoaTIza2ZOMnIvditIdC9DbndpVnJUYS9yS2IrSjQyQk5CRVc4KzVxeSIsIm1hYyI6IjRjYzc0NjhjM2ZlZDk3NjljMDIzM2UyMTE1OGMxMWY2MzUyMzE4NmZkMzM1NWY0OTAyMTg3MDhhNjU5ODM4Y2UiLCJ0YWciOiIifQ==
18+