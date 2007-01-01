В Калужской области восстановили тренера спортивной школы после незаконного увольнения
В понедельник, 20 октября, прокуратура Малоярославецкого района сообщила о выявлении факта незаконного увольнения за прогул тренера спортивной школы.
По словам ведомства, работодатель неверно установил фактические обстоятельства и нарушил процедуру увольнения.
— В целях защиты трудовых прав работника в суд направлено исковое заявление о восстановлении его на работе, взыскании компенсации за вынужденный прогул и компенсации морального вреда в общей сумме более 220 тысяч рублей, - пояснили в надзорном органе.
Тренера восстановили в должности. Прокуратура взяла выплату денег на контроль.
