Афиша Обнинск
+8...+9 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Работа Калужский работодатель заплатит 600 тысяч за неправильное оформление иностранцев
Работа

Калужский работодатель заплатит 600 тысяч за неправильное оформление иностранцев

Евгения Родионова
18.10, 11:22
0 183
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В пятницу, 17 октября, объединённая пресс-служба судов сообщила о назначении административного наказания работодателю за нарушение порядка уведомления о заключении трудового договора с иностранным гражданином.

По словам пресс-службы, Козельский районный суд рассмотрел три аналогичных случая заполнения уведомления о заключении трудовых договоров с нарушениями.

— Было установлено, что в открытом акционерном обществе осуществляют трудовую деятельность граждане Республики Узбекистан, в отношении которых в адрес УВМ УМВД России по Калужской области работодателем были направлены уведомления о заключении трудового договора с иностранным гражданином с нарушением формы подачи уведомления, - рассказали в ведомстве.

Суд признал юридическое лицо виновным в трёх административных правонарушениях.

Назначен штраф в размере 200 тысяч рублей.

Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IklKV2lUOWw1WUkxNnN4OFFKN3FsOXc9PSIsInZhbHVlIjoiYzd1RTg1YWxMK2tKY3pOalZIUFd6TlZiUko4eU9WVlVNVGpUeURpN3NVVGhYUVo3T3FPZWIyWUhWb3hUNXBKU3h3alpNMEsrRmlUTm0yb2JoS1N3ZVlLeVhpdkkvdi9zWW1tMmk5ci9vVEQ2cFZ5b2hxTitsN0doM0FQOGNUaE91Z0x3S2Y4Z0ZRVjNZc3AyMXZLWGpyQVVtOElDZHo1M0Fyd0J0bVI1ZGV6dXR3bEhLZC8xMUtvSnBnNCtUbkxBV1FYYVZodlQrQm5kelFIWEV5SjNyN0lSZEFqMllraUlNMUdaeGtibmRiVnNyOEltUjN6N3BIZVE2aGtINTc3N0orb2JVeURhT0VMWXBzenRDVFpYRDRCN2pRYTlMd0Y4MjdvK2Z0YXJkWnhJYnltd1R6UW9MaUNqbzBlVkhXM1dQVWhNdUZCcFlVcmRWbkpmK1cwbUxHdE5jVVVaRnFCUFl1dmc4OVlpeXBpQ3RnREVKbUNJRXNNMnprTkJ6KzhqWTBQMFpISklpdWtQZE9hZGk1L1JFemRNTnh0cnhVVkloRGJuUWlxcnV2VEVOelc2VHBiam5FZTd0Z0R2NTM3SiIsIm1hYyI6IjgzNjdhOGQwNjljODBlM2FiYWZjOTU5ZGQ2YmM4OWFiOTQyZWZmNDI5ZjUzNzAyNzBmYmM4NzY2NTMxYmJiNjEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ik9HTThNaFdva2NKcWZ0d0dmK1NzRnc9PSIsInZhbHVlIjoiOXAvcWx0WkFxWmtMekdhbmRTY2RBa09FRE5jTFNsNE5tNTRrNFltcU82ZVdZbFFKWXFESVUvWmd3N0pkRmQ4cjdVdHo1MWtnNHJTckZGOFZuMUlzRk9MR1R1bnYrQmx0SUhPaEhLNGJxRFZNS3RnZEVpMWE4Zm04ZjIxd2ZxcTFsa3VRZHJaRnJJYWRxVnE5aDFTY1VPQ1J0azNGZnVUUnBvT0VnaUNlZVZaYTFyWmEwYklqVUpWWVhvM1pyZVJaaUIrVUFsOUxQQVUzVGprVnNQNk5JaU1oWGNPNmszdHlTVjFKTGorWHBTY01uYWhtdmRqeVZET1ZPZDZVTmppQldJaVNQMzcxb2U3RW1JYzNoYTVCbytqemdRM2FuZEM2bE9NMHh0SUU4MHBKaUw1MGRqSXpPamtYM1dIa1k3c1FOb2JUSkVBdXdReXFpc0lubkhvTnZEdlB1WEZJRHV4WlNNd1d3VWxrRldmM2VtZDEyVkoya0tBNjNIY3FKbEd4WWlaeGVNVEFFaXhJV3FGclVXZklCbzFySGpmTEI5NUtRSjlYSW9NMkIzeFlpZmNGVllLbWxmZCtBL0RYMG40U2xhRmszSjBnVlp0UWNzdlNZcUovZE54aERCVXlRVVFpeWwzNVpGQXRLY3FuT0RWcEtZcXBtTkQwTFgyeE9jcEpCR1JlVnRPS3VFNm1qRGtQdjZIWVJydE54RTRUcklMaGV6SHRGYkxpM0lCd0J5K3F1bWtaVEhtNWZIT2UrNVpXTmRoNEV0QjY0ZXZxMVUrZk9Yd2hnaXZiWGxnQ211Tm5FVGhSS3FndHdDUG9XUUR0RjhTWDVhajBzUFVXSUc0aSIsIm1hYyI6ImVlMDc4MDgxMmFmOGVkZjBlM2I3OGEwZWI5ZmFjZTQ2NjkyZGZmZjcwNGUxMDgyZGE1MjYxYzc5Mjk5NTg0MDQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+