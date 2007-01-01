Калужский работодатель заплатит 600 тысяч за неправильное оформление иностранцев
В пятницу, 17 октября, объединённая пресс-служба судов сообщила о назначении административного наказания работодателю за нарушение порядка уведомления о заключении трудового договора с иностранным гражданином.
По словам пресс-службы, Козельский районный суд рассмотрел три аналогичных случая заполнения уведомления о заключении трудовых договоров с нарушениями.
— Было установлено, что в открытом акционерном обществе осуществляют трудовую деятельность граждане Республики Узбекистан, в отношении которых в адрес УВМ УМВД России по Калужской области работодателем были направлены уведомления о заключении трудового договора с иностранным гражданином с нарушением формы подачи уведомления, - рассказали в ведомстве.
Суд признал юридическое лицо виновным в трёх административных правонарушениях.
Назначен штраф в размере 200 тысяч рублей.