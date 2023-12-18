Шапша поздравил Артамонова с вручением новой медали

Действующий губернатор Калужской области Владислав Шапша поздравил бывшего главу региона Анатолия Артамонова с вручением тому памятной медали «20 лет «Единой России».

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