Калужане приняли участие в форуме медиаволонтеров «Живи со смыслом»

Жители Калужской области приняли участие в форуме медиаволонтеров «Живи со смыслом». Он проходил 18 – 20 октября в Тамбовском государственном университете имени Г.Р. Державина, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В форуме приняли участие представители 17 вузов Центрального федерального округа, среди них МГУ им. Ломоносова (Москва), ИвГУ (Иваново), ВГУ, ВГТУ (Воронеж), ЛГТУ (Липецк), НИУ «БелГУ» (Белгород).

Калужане представили ЦФО вместе с участниками из Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Костромской, Курской, Липецкой, Московской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областей.

Проект реализуется при грантовой поддержке Росмолодежи.