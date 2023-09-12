В Калужской области вынесли приговор двум торговцам смертью

Прокуратура Козельского района поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении двух жителей Малоярославецкого района. Их признали виновными в распространении крупной партии наркотиков в составе организованной группы через интернет, сообщили во вторник, 12 сентября, в пресс-службе надзорного ведомства.

Было установлено, что в 2023 году подсудимые купили 50 граммов «N-метилэфедрона» для дальнейшего сбыта. Приобретенный наркотик нашли при задержании злоумышленников в городе Козельске.

Подсудимым назначили наказание в виде 5 и 8 лет лишения свободы.

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