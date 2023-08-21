Стали известны подробности аварии в Ферзиковском районе Калужской области

Ранее мы сообщали о наезде автомобиля «Лада Гранта» на пешехода в селе Кольцово Ферзиковского района Калужской области.

Как нам удалось выяснить, в аварии пострадал 51-летний мужчина. У него перелом левой голени.

Пострадавший был госпитализирован в больницу.

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