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Суд отказался повторно арестовывать завод «Фольксваген» в Калуге

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 12.04.2023 15:30 0 922
Суд отказался повторно арестовывать завод «Фольксваген» в Калуге

Во вторник, 11 апреля, Арбитражный суд Нижегородской области начал рассматривать новый иск компании ГАЗ к «Фольксвагену», по которому российский автопроизводитель требует от немцев 28 миллиардов рублей.

Согласно определению суда, обеспечительный меры вводиться не будут. То есть завод в Калуге избежал повторного ареста.

Напомним, в конце марта «Фольксваген» был арестован по другому иску ГАЗа на 15 миллиардов рублей. Однако на прошлой неделе арест сняли.

По одной из версий, немецкая компания собирается уйти из России, продав активы российскому инвестору, готовому наладить выпуск китайских автомобилей. Производство «Фольксвагенов» и «Шкоды» в Калуге остановлено в марте 2022 года.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 12.04.2023 15:30 0 922
Тэги: экономика фольксваген
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