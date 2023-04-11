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Путину предложили выпускать «Волги» на заводе в Калуге

Дмитрий Ивьев , Фото: «Фольксваген Груп Рус».
Опубликовано: 11.04.2023 09:15 2 1928
Путину предложили выпускать «Волги» на заводе в Калуге

На днях появилась новая информация о заводе «Фольксваген» в Калуге. Немецкое издание Der Spiegel сообщило о некоем письме австрийского бизнесмена и по совместительству члена наблюдательного совета Porsche Зигфрида Вольфа президенту России Владимиру Путину.

В послании якобы предлагалось использовать пустующую площадку «Фольксвагена» в Калуге для выпуска автомобилей «Волга» и «Победа», которые стали бы рестайлингом «Шкоды».

Немецкая газета пишет, что Вольф попросил у российских властей кредит в 60 миллиардов рублей на реализацию своих замыслов.

Было ли на самом деле такое письмо, остается только гадать. В «Фольксвагене» уже опровергли наличие подобных планов.

В то же время появилась версия, что именно данное письмо могло помешать «Фольксвагену» продать калужский завод. Якобы Путин одобрил идею Вольфа, но австриец переоценил свое влияние на руководство «Фольксвагена», и теперь все зависло.

Между тем 10 апреля стало известно о новом иске ГАЗа к «Фольксвагену». Теперь нижегородская компания требует 28 миллиардов рублей.

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Дмитрий Ивьев , Фото: «Фольксваген Груп Рус».
Опубликовано: 11.04.2023 09:15 2 1928
Тэги: экономика
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