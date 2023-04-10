Продажа «Фольксвагена» в Калуге рискует затянуться из-за нового иска на 28,4 миллиарда рублей

Продажа завода «Фольксваген» в Калуге, похоже, может затянуться. Только на прошлой неделе стало известно, что суд снял арест с предприятия по иску от ГАЗа. Однако нижегородская компания выдвинула новые требования на 28,4 миллиарда рублей.

Соответствующая карточка дела зарегистрирована 7 апреля в Арбитражном суде Нижегородской области. Подробности о претензиях ГАЗа пока не сообщаются.

Напомним, в марте ГАЗ требовал взыскать с «Фольксвагена» 15,6 миллиарда рублей.

По одной из версий, немецкая компания собирается уйти из России, продав активы российскому инвестору, готовому наладить выпуск китайских автомобилей.

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