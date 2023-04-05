Назван новый претендент на покупку завода «Фольксваген» в Калуге

Китайская компания Chery собирается купить завод «Фольксваген» в Калуге для выпуска своих автомобилей. Об этом в среду, 5 апреля, сообщил телеграм-канал «Русский автомобиль».

- Документального подтверждения этой информации у меня нет, - заявил автор канала. - Но источник доселе был весьма надежным.

Напомним, ранее сообщалось, что завод могут в марте продать одной из российских компаний, которая также собиралась наладить выпуск китайских легковушек. Однако неожиданно возник иск к «Фольксвагену» от нижегородского ГАЗа. В понедельник, 3 апреля, суд снял арест с активов «Фольксвагена» в Калуге.

Производство на немецком заводе в Калуге остановлено с марта 2022 года.

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