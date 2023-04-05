В Калужской области начали пахать поля
Апрельское потепление позволило начать в Калужской области весенние полевые работы. Об этом в среду, 5 апреля, сообщили в правительстве региона.
В Бабынинском, Жуковском и Перемышльском районах началась подкормка озимых культур на площади в 130 гектаров и многолетних трав на площади в 333 гектара.
В Хвастовичском и Перемышльском районах уже вспахали 156 гектаров для весеннего сева.
Готовность техники на данный момент составляет 95%, рассказали в министерстве сельского хозяйства.
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